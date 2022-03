Carlotta Mantovan mostra a tutti la rinascita. Lo scatto fa il giro del web ed il pubblico gioisce. Gli utenti sono tutti certi di una cosa

Carlotta Mantovan secondo gli ultimi rumors ha dato un ulteriore taglio alla sua vita. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi che aveva sposato nel 2014, ha sofferto in silenzio, nella sua intimità insieme alla piccola Stella, frutto del loro amore, e ha abbandonato la tv. L’abbiamo quasi persa di vista Carlotta, chiusa nel suo dolore per la morte improvvisa del suo compagno, dedicandosi totalmente alla piccola.

Oggi pare che abbia voluto dare un taglio anche con il nostro Paese. Si sarebbe trasferita, infatti, in una magnifica casa in Francia, in una location immersa nella natura. Un modo per stare serena e lontana dagli occhi indiscreti dei curiosi e dei paparazzi che non l’hanno mai lasciata tranquilla dopo tanta sofferenza. Oggi però, proprio come lei stessa mostra, si torna a sorridere, ecco come.

Carlotta Mantovan: il sorriso e la svolta

Carlotta Mantovan ritrova il sorriso e lo fa nel più bello dei modi. Ce lo dice tramite Instagram, un profilo attraverso il quale ogni tanto ci mostra qualche breve frammento della sua vita.

A sorridere è l’amore più grande della sua vita, la piccola Stella. Proprio lei che mamma Carlotta ha sempre protetto dagli occhi indiscreti del gossip. Non sappiamo, infatti, che sembianze abbia precisamente oggi la piccola di casa Frizzi. La Mantovan ne rivela sempre e solo pochissimi dettagli, ripresa quasi sempre di spalle o di profilo ma senza mostra troppo.

Questa volta ci ha regalato il suo sorriso, quello sereno e spensierato di una piccola che sorride alla vita. Non scrive nulla a corredo se non una serie di hashtag “#mylife #liveforthis #mylove #❤️#noi” e per il pubblico che la segue da sempre è subito un rincorrersi di messaggi.

Per tutti Stella ha il sorriso del compianto conduttore: “Ha il sorriso del grande Fabrizio 😍”, “Lo stesso sorriso del papà ❤️❤️❤️”, “È come il suo papà lo stesso sorriso. Grande Fabrizio ❤️❤️❤️” recitano alcuni dei messaggi arrivati.