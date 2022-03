Ilary Blasi irrompe nel bel mezzo della finalissima del “GF Vip 6”: la drammatica confessione della conduttrice ha lasciato il pubblico di Canale Cinque di stucco

Una finalissima con i fiocchi, quella che Alfonso Signorini ha preannunciato nei primi minuti dell’ultima, imperdibile puntata del “GF Vip 6”. I finalisti della corrente edizione – Giucas, Lulù, Jessica, Davide, Barù e Delia – si giocheranno il tutto per tutto in queste ultime ore che li separano dalla proclamazione del vincitore.

Signorini, durante i minuti iniziali della diretta, ha deciso di entrare direttamente nella casa per parlare con i suoi vipponi, mentre quest’ultimi erano “frizzati”. Il conduttore, visibilmente emozionato, li ha ringraziati uno ad uno per le emozioni trasmesse in oltre sei mesi di percorso, invitandoli a godersi al massimo la finalissima.

Tornato in studio, Signorini ha voluto accanto a sé le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che ha omaggiato con parole colme di affetto. Inaspettatamente, tuttavia, la puntata è stata interrotta dall’arrivo di un’ospite davvero inattesa: si è trattato di Ilary Blasi, accolta dal conduttore di Canale Cinque con tutti gli onori.

Ilary Blasi, la drammatica ammissione in diretta: “sono separata in casa”. Signorini rimane di sasso

La finalissima del “GF Vip 6” ha potuto beneficiare di un’ospite veramente eccezionale. Ilary Blasi, celebre volto del reality nella sua versione “vip”, ha fatto il proprio ingresso trionfale in studio, accolta dagli applausi del pubblico e delle due opinioniste. Alfonso Signorini, felicissimo di ritrovarla, l’ha stretta in un lunghissimo e caloroso abbraccio.

“Tornare qui è come un flashback” – ha esordito la conduttrice, con la voce rotta dall’emozione – “Qui è dove la mia avventura nei reality è cominciata“. La Blasi, ovviamente, è giunta nello studio del “Grande Fratello Vip” con l’obiettivo di promuovere la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, che partirà il prossimo 21 marzo su Canale Cinque.

Alfonso, da giornalista acuto e sagace quale è, non poteva lasciarsi scappare l’opportunità di martellare Ilary rispetto ad una tematica di cui, specie nelle scorse settimane, hanno parlato tutti. Il conduttore, ovviamente, ha chiesto alla Blasi come stesse, anche alla luce dei gossip che si sono venuti a creare in merito alla crisi con suo marito Francesco Totti.

La Blasi, con la sua solita prontezza, non ha mancato di rispondere per le rime al giornalista. “Eh sì, dicono che sono separata in casa…“, ha scherzato Ilary, lasciando intendere di essere ancora innamoratissima dell’ex campione della Roma. Il conduttore, divertito dal siparietto, ha continuato a provocare la collega, arrivando a proporle addirittura Alex Belli.

“Posso dirlo? Nemmeno nel salotto de casa te vorrei“, ha sentenziato l’ex modella, sfoderando il suo accento romano che ha scatenato un’ovazione di applausi in studio. Belli, punto sul vivo, non è rimasto ovviamente in silenzio di fronte alla battuta di Ilary. “Ognuno ha i suoi problemi“: questa la replica del marito della Duran.

Ilary, irresistibile e travolgente, non ha mancato di far vivere ai telespettatori dei momenti di puro divertimento. L’appuntamento con lei è fissato a lunedì prossimo, 21 marzo, con la prima puntata de “L’Isola dei Famosi”.