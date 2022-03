“Una gnoxxa così uccide” Elodie piazza due FOTO da paura. Tutta aderenze e aperture, da impazzire!

Elodie piazza due splendide foto destinate a scombussolare gli animi dei fan: il corpo della cantante sembra scolpito nel marmo

È stato rilasciato cinque giorni fa il videoclip ufficiale dell’ultimo singolo di Elodie Di Patrizi, “Bagno a mezzanotte“. Ha superato i 900.000 visitatori in poco meno di una settimana, eppure le critiche non si sono fatte attendere all’interno dei commenti apparsi sui social.

Molti haters, infatti, hanno rimproverato Elodie per l’eccessiva sensualità della clip e per gli outfit succinti che, a detta di alcuni, non rispecchierebbero la vera natura della cantante.

Quest’ultima, noncurante dei giudizi provenienti dal mondo del web, continua a proporsi nelle vesti più audaci, specie attraverso la piattaforma di Instagram. Solamente alcune ore fa, la Di Patrizi ha piazzato una coppia di scatti destinati a scombussolare gli animi dei fan…

Elodie piazza due FOTO da paura. Tutta aderenze e aperture, la cantante vi farà impazzire!

