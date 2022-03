Francesca Fialdini e i disturbi alimentari, l’annuncio: “Amare è difficile”

Francesca Fialdini, l’annuncio rivolto ai fan e quel messaggio che scuote gli animi. La conduttrice non risparmia riflessioni: “Amare è difficile”

Classe 1979, Francesca Fialdini esordisce giovanissima sul piccolo schermo, dopo alcune esperienze in ambito radiofonico. Il debutto avviene come inviata e conduttrice nel programma “A sua immagine“, rotocalco in onda su Rai 1, dove resta fino al 2013.

Un percorso che intraprende solo 26enne, dimostrando le sue competenze in crescita. Seguono altre importanti trasmissioni con la sua completa affermazione, come “Unomattina“, “Zecchino d’Oro” e “La vita in diretta“. Alla piacevole guida di “Da noi… A ruota libera” dal 2019, la presentatrice offre la sua professionale presenza nell’happening show domenicale, che si trova alla sua terza edizione.

Riservata per quanto concerne la vita privata, la conduttrice riveste una presenza discreta e allo stesso tempo incisiva sui social. Strumenti che utilizza per lanciare messaggi importanti, schierandosi in prima linea in quelle battaglie sociali che mirano all’informazione. Ed è per sensibilizzare il pubblico sul tema dei “disturbi alimentari” che si espone in prima persona, offrendo le sue riflessioni.

Francesca Fialdini: “Amare è difficile e complesso”

Il 15 marzo si è svolta la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: una data predisposta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave problematica dei disturbi alimentari. Una patologia che colpisce principalmente in età adolescenziale ma non solo, e più frequentemente le donne.

Sarebbero almeno 3 milioni le persone in Italia affette da DCA, un numero che Francesca Fialdini conosce molto bene, occupandosi da diverso tempo di questa tematica troppo spesso ignorata. Conduttrice della docu-serie “Fame d’amore“, tratta l’argomento attraverso la narrazione diretta delle storie di coloro che hanno affrontato il calvario dei disturbi alimentari.

Protagonisti soprattutto i giovani e le loro famiglie, che raccontano il loro personale percorso di cura. Il titolo della trasmissione traccia una connessione tra i disturbi alimentari, a volte unicamente relazionati al concetto di estetica, e l’amore. Un concetto che Francesca Fialdini ribadisce con il suo ultimo post: “Amare, niente di più difficile e complesso“.

Inizia così la sua riflessione verso l’annuncio rivolto al pubblico: “Se l’amore è equilibrismo, la sua assenza è il nostro tormento. Fame d’amore sta tornando“. La partenza è prevista per il 4 aprile in seconda serata su Rai 3, con una specifica che anticipa il vivido quadro che è pronta a fornire: “Questa volta non vi risparmieremo nulla“.