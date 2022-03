Rivoluzione in Rai, Bianca Guaccero costretta ai saluti: il nome del sostituto

Bianca Guaccero travolta dall’onda rivoluzionaria della Rai. L’indiscrezione sull’addio si fa sempre più concreta? Cosa accadrà.

Grazie alla sua magica simpatia ed empatia verso un pubblico adulto e non, l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero aveva conquistato tutti.

Non è stato per nulla facile prendere il posto di una ‘big’ come Caterina Balivo, costretta al tempo a cedere il posto. La showgirl aveva indicato nella pandemia il soggetto responsabile del suo improvviso allontanamento. Una scelta che ha costretto Coletta a rivedere i piani di programmazioni e optare per qualche spostamento.

La medesima sorte potrebbe presto toccare anche alla Guaccero, mai come stavolta sulla ‘graticola’ e ad un passo dall’essere travolta dall’onda rivoluzionaria in Rai.

L’indiscrezione che circola direttamente nei corridoi dell’azienda madre non fa stare tranquilli i fans, che al tempo già avevano mal digerito l’allontanamento di Elisa Isoardi dalla sua ‘creatura”.

Oggi l’ex di Salvini è costretta a restare ai margini dei progetti televisivi, nonostante i tentativi di re-inserimento nel vasto panorama della Mediaset

Rai, Bianca Guaccero ai saluti: cosa bolle in pentola

Non dovrebbe essere di certo un bel periodo quello che sta trascorrendo in queste ore la bella e simpaticissima, Bianca Guaccero. La regina di “Detto Fatto” starebbe cercando di tappare voragini difficili da colmare.

Il pubblico scommette che dietro ad uno dei volti de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci ci sia proprio lei. La conduttrice bitontina non vorrebbe seguire le orme deleterie e gli strascichi lasciati dalla Isoardi, piuttosto che dalla Balivo, uscite di scena in maniera del tutto inspiegabile e clamorosa dal piccolo schermo.

Ecco che per correre ai ripari, tra i corridoi della Rai gira voce che proprio la Carlucci la starebbe ‘corteggiando’ già nel palinsesto canoro del fine settimana, per poi trascinarla con sè nel mondo della danza e di “Ballando Con Le Stelle“.

E’ presto però per tirare le somme, anche se nel frattempo in Rai sarebbe quasi in via del tutto ufficiale che a partire dal prossimo Settembre 2022 qualcosa cambierà. “Detto Fatto” non verrà cancellato dal palinsesto ma prenderà il largo, spostando le lancette avanti di qualche ora (17:00) per l’apertura del sipario.

A quanto pare al timone del programma non rivedremo la Guaccero, costretta a cedere il posto ad un sostituto di cui ancora non si conoscerebbe il nome.

Insomma, la speranza di fan e telespettatori affezionati alla presentatrice pugliese è quella di vederla spiccare il volo in altre vesti e dribblare con il suo carattere evasivo e coinvolgente le difficoltà in arrivo.