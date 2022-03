Carlotta Mantovan ritrova la pace: è nel posto che nessuno avrebbe detto

Carlotta Mantovan racconta un attimo della sua giornata: è il momento di staccare la spina e rilassarsi. Ecco come e dove

L’amore per la sua Stella e quello per i cavalli, questi i due luoghi del cuore della vita di Carlotta Mantovan che le hanno permesso di andare avanti dopo la morte del suo Fabrizio Frizzi. Un dolore che nessuno può colmare e cercare di arginare che per il volto noto del piccolo schermo sarà sempre lì a ricordarle che la sua vita non sarà mai più la stessa.

La piccola Stella però ha bisogno di coccole e attenzioni e così la vita ha insegnato a Carlotta a reagire. Tra pochi giorni ricorrerà il quarto anniversario della morte di Fabrizio Frizzi e lei ha deciso di essere sempre più lontana dalla tv. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe addirittura lasciato l’Italia per andare in Francia e vivere in un posto immerso nel verde con la sua piccola.

Carlotta Mantovan ed il suo posto nel mondo: la FOTO

Che il verde, la natura e gli animali a Carlotta Mantovan siano sempre piaciuti non è un mistero. La sua passione per i cavalli è evidente su Instagram. È qui che ogni tanto la moglie di Fabrizio Frizzi ci regala qualche attimo della sua vita e gli scatti con i cavalli di certo non mancano.

Anche se il dolore resta per l’assenza dei cari bisogna reagire e così la Mantovan ogni tanto ci manda anche dei messaggi di speranza e positività. Scorrendo nel suo profilo Instagram si può notare uno scatto che ci racconta come la natura, più di ogni altra cosa, metta a suo agio la moglie del compianto presentatore regalandole momenti di pace.

Proprio lei ci ha fatto vedere il “suo posto nel mondo”. Si tratta di uno scatto che comunica pace, relax, distensione. Un paesaggio quasi bucolico che racconta l’armonia della natura in un momento quasi da cartolina.

Un viale tra gli alberi alla fine del quale questi si toccano, come se si dessero la mano, a formare quasi un cuore. La Mantovan non ci dice dov’è ma aggiunge solo due hashtag “#❤️ #myplaceintheworld #here #🍀” comunicando in maniera semplice ed efficace un suo momento di pace interiore.