La seconda ex moglie di Eros Luciano Walter Ramazzotti, conosciuto semplicemente come Eros Ramazzotti, ha ritrovato l’amore…

Si tratta della bellissima attrice e modella Marica Pellegrinelli: il noto cantautore ha messo per la prima volta la fede al dito con Michelle Hunziker (matrimonio dal quale è nata la loro figlia Aurora) e, in un secondo momento, si è risposato con Marica.

Sono state da poco rivoluzionate le vite sentimentali delle sue ex mogli: la Hunziker si è appena separata dal noto imprenditore Tomaso Trussardi e la Pellegrinelli pare abbia appena ritrovato l’amore.

Della sua vita privata, dopo il matrimonio con Eros, sappiamo che ha avuto vere o ipotetiche frequentazioni con qualche personaggio del mondo dello showbiz, ad esempio con il famoso imprenditore Charley Vezza.

Marica Pellegrinelli esce allo scoperto: ecco il nome del suo nuovo compagno…

La fantastica fashion blogger italiana è uscita alla scoperto, facendosi fotografare dai paparazzi, insieme al suo nuovo fidanzato: si tratta del conosciutissimo deejay, disc jockey e produttore musicale William Kouam Djoko.

I riflettori adesso sono tutti puntati sul noto cantante: i fan vogliono sapere ogni singolo dettaglio della sua reazione alla notizia shock.

Il magazine Oggi ha voluto intervistare l’ex marito dell’attrice Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti, per sapere cosa ne pensasse di questa nuova coppia: vediamo insieme cosa è emerso dall’intervista del giornalista Alberto Dandolo…

Il noto cinquantottenne ha affermato di essere tranquillo e sereno e di fare sempre il tifo per Marica e per il suo nuovo compagno, che in passato ha avuto il piacere di conoscere di persona: “E’ un bravo ragazzo”.

Molti fan speravano in un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini: una speranza ormai naufragata, proprio come quella precedente, che vedeva protagonisti il cantante e la sua prima moglie Michelle Hunziker…