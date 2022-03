Jessica Selassie, cos’è successo dopo il GF con Barù: lei confessa tutto

Jessica Selassie ha vinto il Grande Fratello Vip: nella casa più spiata d’Italia, ha incontrato un uomo che le ha fatto battere il cuore: Gherardo, in arte Barù

Jessica Selassie le ha provate tutte: per mesi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha cercato di far innamorare il bel Barù che le ha rubato il cuore con la sua simpatia e le sue doti culinarie. Nonostante la convivenza a stretto contatto, tra di loro non è mai successo veramente nulla e ora i loro fans sono lì col fiato sospeso a sperare in una buona notizia dal momento che sono entrambi usciti dal programma.

Lui nella casa diceva spesso di non voler avere una storia sotto le telecamere, ma a prescindere da questo, non si sente pronto in questo momento della sua vita ad avere una relazione e lo ha confidato anche oggi ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Lei, però, non ha intenzione di mollare la presa, e nel medesimo programma ha avuto modo di parlare di lui.

Jessica Selassie rompe il silenzio su Barù: “Appettò il nostro primo bacio”

Jessica, infatti, ha raccontato che all’interno della casa tra lei e Barù ci sono stati dei bacetti e che adesso aspetta il vero primo bacio. Non è vero che l’è passata la cotta, anzi, ha intenzione di fare pressing il più possibile per riuscire a conquistare il suo cuore una volta e per tutte.

I suoi fans stanno facendo assolutamente il tifo per lei. Jessica, ora che ha vinto il Grande Fratello Vip, non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Barù e non sarà soddisfatta fino a quando non lo avrà finalmente conquistato. Barù, invece, ha chiesto del tempo ai loro fans, di rispettare questo momento e di non mettere pressioni.

Dunque, tutto quello che possiamo fare anche noi, è attendere per vedere se i due riusciranno ad innamorarsi l’uno dell’altro o se questa storia rimarrà una bella parentesi da ricordare. Ovviamente, i loro fans si augurano assolutamente la prima ipotesi.