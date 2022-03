Flavio Briatore e il figlio Nathan, esperienza da incubo: accade l’impensabile

Flavio Briatore ha vissuto ore di ansietà nell’ambito di una cena trascorsa al fianco del figlio Nathan. La serata ha preso una piega inaspettata.

Dispiacere e preoccupazione. Questi i sentimenti vissuti da Briatore durante una cena con il figlio Nathan, trasformatasi da una festa a un horror. Durante la serata la coppia padre e figlio ha dovuto fare i conti con una spiacevole situazione.

71 anni, il famoso imprenditore, ha portato il figlio in un ristorante per passare con lui la serata. Quest’ultimo ha spento 12 candeline ieri: è nato il 18 marzo 2010 dalla storia tra Flavio ed Elisabetta Gregoraci, durata diversi anni, ma poi conclusasi. I due comunque sono rimasti in buoni rapporti, stimandosi reciprocamente.

Durante la serata al fianco del figlio, nessuna traccia tuttavia della showgirl. L’ex moglie di Flavio ha organizzato di recente un party per il 12enne nel salotto della sua casa di Montecarlo.

Per il padre invece qualche giorno fa la cena con Nathan, ma le cose non sono andate come sperato. Un inconveniente ha colpito la coppia padre e figli, rovinandogli la serata.

Flavio Briatore e Nathan: ore di apprensione

Nathan e Briatore sono legati da uno splendido rapporto. Il padre ha trasmesso all’adolescente una delle sue passioni più grandi: l’amore per il calcio e in particolare per la Juventus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Fedez dopo l’annuncio sulla malattia: demielinizzazione, il suo percorso ed il pericolo sclerosi multipla

Squadra del cuore, i due hanno condiviso la serata proprio per gustarsi insieme la partita della loro squadra del cuore. Tuttavia qualcosa è andato storto e da una cenetta spensierata, sono passati a un incubo.

Tutto era stato nei minimi dettagli, ma davanti allo schermo sono rimasti increduli. Il match vedeva in campo la finale della Champions League, all’Allianz Stadium torinese, contesa tra i nero bianchi e il Villarreal. Il risultato raggiunto ha deluso i tifosi portando alla terza uscita dal torneo della Juve che ha perso con un 3 a 0.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Beatrice Borromeo, segnata da un’esperienza indimenticabile: confessione dal passato

Padre e figli hanno così visto trasformare la loro serata in un incubo, chiudendo la cena con in boccone amaro.