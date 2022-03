Colpo di scena a “L’Eredità”: Mara Venier nel preserale di Rai 1 senza nemmeno saperlo. Ecco le parole di Flavio Insinna

A “L’Eredità” non mancano mai i colpi di scena ed i momenti per gioire. Da quando Flavio Insinna ne è al timone si sono avvicendati grandi campioni nel quiz del preserale di Rai 1. Come non nominare Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico che ha attirato tutti davanti agli schermi per la sua lunga permanenza e le vittorie record.

Oggi in vetta al gioco c’è un altro già amatissimo campione, Alessio. A soli 18 anni ha già lasciato di stucco tutti portando a casa, in una delle ultime serate ben 75 mila euro. Era il suo sogno partecipare al gioco a premi della rete ammiraglia Rai e ora c’è riuscito.

Proprio nel corso della partita, durante il gioco più bello ma anche il più tenuto in studio è arrivata proprio lei. Cosa sarà mai successo?

“L’Eredità”, Mara Venier fa il botto

Colpo di scena a “L’Eredità” durante il gioco finale. È la zia più famosa della televisione italiana a piombare in studio e scompigliare le carte. Parliamo ovviamente di Mara Venier, la regina della domenica pomeriggio che lavora proprio nello studio accanto a quello de “L’Eredità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jessica Selassie, cos’è successo dopo il GF con Barù: lei confessa tutto

Cosa ci fa lei nel quiz del preserale? È stata chiamata in causa e ha anche dato un bel aiuto al giovane campione Alessio. La Venier non è arrivata fisicamente in studio ma solo virtualmente facendo vincere il campione.

Negli indizi della Ghigliottina tra le cinque parole c’era, infatti, anche la parola “Mara”. È stato anche questo particolare che ha permesso ad Alessio di arrivare alla soluzione ovvero “Zia”. Il riferimento alla Venier è esplicito, è proprio lei che per il pubblico italiano è la zia Mara.

Grandi emozioni ed applausi per il campione ed un pensiero anche all’amata conduttrice da parte di Flavio Insinna che non solo l’ha salutata ma ha ricordato proprio che loro due lavorano fianco a fianco per via degli studi adiacenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bianca Guaccero, arriva la notizia che rattrista tutti i fan: “Dovrò salutare tutti”

La Venier ha portato fortuna al giovane Alessio e quel “Mara” insieme a “Amore” “Grazie”, “May” e “Leone” in un attimo ha permesso di collegare le parole tra di loro ed arrivare alla soluzione “Zia”.