Charlene Wittstock, consorte di Alberto di Monaco, finalmente a casa dalla clinica di riabilitazione dove si trovava. Qual è la condizione imposta per il suo rientro

Charlene Wittstock è un’ex modella ed ex nuotatrice agonistica, vincitrice di una medaglia d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani nel 1999 e partecipante alle Olimpiadi di Sydney 2000. É legata sentimentalmente al regnante Alberto di Monaco dal 2006 per poi fidanzarsi ufficialmete il 23 giugno 2010 dopo la conversione al cattolicesimo della stessa ex campionessa di nuoto.

Sono convolati a nozze nel luglio del 2011 e hanno dato il benvenuto ai loro due figli gemelli (Gabriella e Jacques) il 10 dicembre 2014. Gli occhi di tutto il mondo sono attualmente puntati su di loro e sul piccolo principato di Monaco. Hanno destato preoccupazione, infatti, le condizione di salute di Charlene. La reale monegasca è stata bloccata per oltre dieci mesi in Sud Africa, senza poter vedere la propria famiglia, a causa di un’infezione ai seni nasali, contratta durante un viaggio di beneficenza.

Charlene di Monaco, dalla clinica in Svizzera al Palazzo: le condizioni che ha dettato sono chiare

Charlene Wittstock è tornata a Monaco lo scorso Novembre. Le foto in cui riabbraccia Alberto, Gabriella e Jacques sono apparse sui quotidiani di tutto il mondo, facendo trarre un sospiro di sollievo sulle sue condizioni di salute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Charlene di Monaco, è ufficiale: “La principessa è appena rientrata, ma…”

In realtà la principessa consorte non ha ripreso i suoi doveri ufficiali. É apparsa immediatamente molto dimagrita e fortemente debilitata. Ciò ha significato per lei dover affrontare un altro periodo di riposo lontana dalla vita da Palazzo. Ha trascorso una successiva fase di convalescenza in una clinica specializzata in Svizzera, precisamente nei pressi di Zurigo.

Pochi giorni fa l’atteso annuncio che tutti aspettavano, Charlene fa ritorno finalmente a casa. Il principato di Monaco lo ha reso noto tramite un comunicato stampa in cui si legge che il risultato incoraggiante delle cure ha fatto sì che la principessa potesse continuare il suo percorso di guarigione con il marito e i suoi figli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alberto di Monaco, la decisione drastica che riguarda Charlene: il provvedimento che nessuno si aspettava

Pare che il suo rientro sia stato ritardato da tensioni a corte, in particolar modo con Carolina (sorella di Alberto), secondo quanto riportato dalla stampa francese.

Charlene ha imposto delle condizioni ben precise per il suo rinetro: niente pubblicità, nessuna foto ufficiale e soprattuto nessuna partecipazione per lei ad alcun evento.