Nuova fiamma per Arisa? Il web non ha dubbi, ma cosa ha rivelato la cantante al riguardo? Scopriamo insieme i dettagli

Continua la scalata verso il successo, Arisa dalla voce indescrivibile e un talento unico non si ferma ed oggi è una dei giudici di “Il cantante mascherato”.

L’artista sta lavorando a fianco di colleghi e amici con cui trascorre molto tempo insieme, in particolare Vito Coppola che è il primo ballerino del corpo di ballo. I due si mostrano molto affiatati e il gossip non fa altro che parlare di loro e di un presunto flirt, smentito più volte dai diretti interessati. Ma qual è la verità?

Arisa, Vito Coppola a casa dei suoi genitori – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocoppolareal)

Nonostante Arisa e Vito continuino a ribadire che tra loro ci sia soltanto una grande amicizia, i fan e il web in generale credono ci sia dell’altro.

“La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”, ha affermato il ballerino alla rivista Di Più, spiegando che continua a frequentare regolarmente la cantante.

Sui social non mancano foto e video della coppia e dalle Instagram Stories è spuntato un altro dettaglio: Vito Coppola sarebbe stato invitato nella città natale di Arisa e avrebbe conosciuto la famiglia e l’artista avrebbe fatto la stessa cosa con i genitori del ballerino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Charlene di Monaco: il rientro imposto a una condizione. Cosa sta accadendo tra lei e Alberto

Intanto sui social, i fan si stanno appassionando sempre di più alla loro relazione e in tanti non perdono occasione di commentare i post con messaggi come: “Godetevi tutto, ve lo meritate” e poi ancora “In amore vince chi ama, voi siete due vincitori assoluti”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Jessica Selassie, cos’è successo dopo il GF con Barù: lei confessa tutto

Qualora fossero fidanzati, tra quanto usciranno allo scoperto? Per il momento nessuna rivelazione da parte loro che sembrano, invece, molto concentrati sul lavoro e i tanti progetti da portare avanti. Da un po’ sono già finiti al centro del gossip e il pubblico più appassionato non vede l’ora di scoprire ulteriori dettagli.