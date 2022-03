Ilary Blasi e Francesco Totti, tutta la verità sulla presunta crisi di coppia

La splendida conduttrice televisiva ed il famosissimo ex calciatore sono finiti sotto ai riflettori per via di alcune voci di corridoio…

Si vociferava, infatti, che tra i due tirasse aria di rottura: finalmente il silenzio è stato rotto e la verità è venuta a galla…

A smentire tutto è stato l’ex centrocampista e attaccante, con un video pubblicato sui social: “Nelle ultime ore ho letto molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia“.

Successivamente Totti ha proseguito affermando che non si tratta della prima volta che ha dovuto ascoltare queste fake news sulla sua vita privata: rivolgendosi verso chi ha messo in giro questi pettegolezzi, ha poi avvisato di fare attenzione, perché ci sono dei bambini di mezzo che vanno rispettati.

Francesco ha infine concluso dicendo di essersi stancato di dover smentire ogni volta queste notizie false.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la presunta crisi è stata smentita: vediamo cosa ne pensa lei…

La favolosa showgirl italiana, invece, non ha mai commentato quanto accaduto: sappiamo però che è stata invitata domani, domenica 20 marzo, come ospite del programma “Verissimo” della sua amica e collega Silvia Toffanin.

Si pensa che smentirà direttamente in televisione le fake news che circolano da giorni sulla sua famiglia: questa, però, non sarà l’unica occasione in cui la vedremo sugli schermi…

Ilary, infatti, è carichissima per una nuova stagione del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi: edizione di cui sarà al timone.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP di quest’anno, la Blasi è stata invitata in studio da Alfonso Signorini: “La novità di quest’anno all’Isola erano le coppie, ma qui avete i triangoli. Non vi siete fatti mancare nulla”.

Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!