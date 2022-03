Aurora Ramazzotti è tra le figlie d’arte appartenenti al mondo dello spettacolo più fortunate in circolazione in quanto, ha come genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

I due si sono amati per tanto tempo ma forse non abbastanza, visto che poi negli anni hanno deciso di separarsi. Alla base per entrambi però, c’è sempre stata una grande devozione al ruolo di genitore, Aurora infatti è cresciuta come una ragazza serena e realizzata.

Aurora ha avuto sin da subito grande attenzione mediatica e soprattutto crescendo non sono mancati nel tempo, i commenti da parte di chi sostiene che la sua carriera è solo una conseguenza del successo dei genitori. Ad ogni modo la giovane sta dimostrando a tutti di essere ingamba e aperta a qualsiasi tipo di occasione lavorativa purché alla base ci sia l’onesta professionale. Al di fuori, soprattutto per chi la segue sui social, la vita di Aurora potrebbe sembrare da sogno, quella che tutte le ragazze vorrebbero avere, ma come quella di chiunque, anche la sua nasconde dolori e sofferenze. É stato infatti proprio in un’intervista a “Belve”, condotto da Francesca Fagnani che Aurora si è lasciata andare ad una confessione dolorosa.

Aurora Ramazzotti confessa: “Hanno minacciato di uccidermi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez, che malattia ha? La risposta è da brividi

La ragazza ha raccontato di quando, durante la sua adolescenza, un periodo complicato da un punto di vista di accettazione personale per qualsiasi ragazza, sono state condivise alcune foto sue in costume dove si evidenziavano dettagli troppo intimi.

Quando si è un personaggio famoso, bisogna essere consapevoli che potranno arrivare complimenti e messaggi d’amore ma anche odio e minacce, come quelle arrivate tramite email ad Aurora. “Hanno scritto sulla posta di mia madre che mi avrebbero uccisa o trovata per sfregiarmi il viso con l’acido“, queste sono state le parole della ragazza che ha poi confessato di essersi organizzata in quel periodo con una scorta per poter uscire in sicurezza dalla propria abitazione. Inevitabilmente però, situazioni del genere hanno segnato profondamente la sua vita che come da lei stessa raccontato durante l’intervista, costringono a riorganizzarsi la vita partendo dalle cose che rafforzano l’autostima. Per Aurora, uno sfogo fondamentale è stato lo sport e ancora oggi infatti, la figlia dei due artisti tra i più amati nel mondo dello spettacolo, continua a praticare attività fisica a ritmi serrati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paola Saulino a Yeslife: “Il Pompatour? Una rivoluzione”