Barbara Pedrotti su Instagram: “Eccomi dove la storia si fonde con il futuro”

Barbara Pedrotti è una giornalista affermata di Sky sport. Una donna che si divide tra la passione per lo sport e lo shopping.

Conosciuta grazie al programma Bwin, molto amato e seguito dagli italiani, Barbara è seguitissima sui social soprattutto dagli appassionati del calcio che partecipano attivamente attraverso Instagram alla sua vita professionale e personale.

In pochi probabilmente la ricorderanno durante un’edizione passata di Uomini e Donne quando il mondo del calcio non aveva ancora fatto breccia nel suo cuore, ma lo sport è sempre stata una passione centrale nella vita di Barbara. Da piccola infatti, ha praticato diverse attività: dalla danza al nuoto al ciclismo. Questa predisposizione per lo sport ha fatto si che questo mondo diventasse la sua professione che oggi, le permette di avere molto successo e grande serenità professionale. “Ed eccoci qui in un Vigorelli che abbraccia i campioni che metteranno tutto il loro impegno per guadagnarsi la vittoria della 113esima Milano-Sanremo, la Classica di Primavera“, così ha scritto Barbara sotto l’ultima foto postata che la ritrae sorridente e appassionata nel suo mondo.

Barbara Pedrotti, la giornalista sportiva appassionata al mondo calcistico

La bellezza di Barbara non è mai passata in osservato, è per questo che tra le primissime esperienze nella vita della giornalista, c’è anche la partecipazione alle selezioni per diventare la Velina di Striscia la Notizia.

Nonostante la mancata vittoria, per Barbara non sono tardate le occasioni per approdare nel mondo dello spettacolo e se non è stata la moda a darle questa centralità, ci ha pensato lo sport a renderla una donna felice. Unire insieme passione e professione, è l’ambizione che ogni donna desidera per la propria vita e Barbara, merito assoluto della sua bravura e meravigliosa inclinazione per questo lavoro, è riuscita a farsi conoscere dal pubblico, riuscendo a condividere con i fan ogni singolo momento della proprie routine: dal calcio alle giornate di shopping immersa nei negozi di alta moda.

