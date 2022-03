Dopo l’annuncio di Fedez in merito alla sua malattia, la preoccupazione è tanta. Anche un famoso personaggio del mondo della spettacolo lancia un messaggio per il rapper: si tratta di una delle conduttrici più famose in Italia.

32 anni, talento innato e verve travolgente. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez è al centro dell’attenzione in questi giorni. Tra gli artisti più amati, conosciuto sia per le sue hit, sia per i suoi contenuti social, il rapper ha rilasciato un triste annuncio comunicando al pubblico la scoperta di una malattia.

Tramite le storie di Instagram, dove è seguitissimo, si è lasciato andare a un racconto a cuore aperto in cui, con gli occhi gonfi dal pianto, ha rivelato la pesante situazione senza tuttavia entrare nei dettagli.

Il marito di Chiara Ferragni nel 2019 aveva svelato come gli fosse stata trovata un problematica legata alla demielinizzazione e come fosse a rischio di sclerosi multipla. Tuttavia non è arrivata conferma su cosa stia accadendo attualmente al rapper: la certezza è che sono innumerevoli i messaggi di sostegno nei suoi confronti tra fan, amici, parenti e colleghi.

Con la Ferragni in prima linea al suo fianco, una conduttrice ha speso dolci parole nei confronti dell’artista, mostrandosi molto addolorata per la triste notizia.

Fedez sale la preoccupazione: il pensiero toccante di quella conduttrice

A pronunciarsi su Fedez e la sua malattia è stata Barbara D’Urso. La conduttrice durante l’ultima puntata del suo format “Pomeriggio 5” ha dedicato un focus sull’artista.

La 64enne napoletana ha mandato un abbraccio molto forte al rapper, in segno di sostegno nei suoi confronti. In passato al centro di polemiche che hanno visto spesso i due scontrarsi, arrivano parole toccanti da parte della presentatrice con cui ha concluso la puntata con un dolce pensiero per l’artista.

Sono stati innumerevoli i messaggi dei colleghi nei suoi confronti: da Mara Venir, a Emma Marrone a Levante, a tutto questo si aggiunge il calore dei fan, tanto che l’hashtag #ferragnez è salito in cima ai trend su Twitter.

Intanto per ora è calato il silenzio nelle storie Instagram del rapper meneghino: sul suo feed è apparso invece un post dedicato al figlio Leone, in occasione del suo quarto compleanno.