Flora Canto è una nota conduttrice italiana, simpatica e dalla battuta sempre pronta. Ogni sua presenza in televisione è una ventata fresca di buon umore.

La sua carriera è iniziata con una passata partecipazione al programma “Uomini e Donne” ma è stata la gavetta fatta in seguito a permettere a Flora di conquistare il pubblico italiano.

Ad un certo punto nelle giornate di Flora, è arrivato un uomo che le ha cambiato la vita per sempre, uno dei comici italiani più amati: Enrico Brignano. I due si sono conosciuti e innamorati fino a diventare inseparabili. Da questo amore è nata prima la piccola Martina, una femminuccia desiderata e coccolata da Mamma e Papà e dopo qualche anno è arrivato anche Niccolò. Una famiglia felice, unita nella propria casa e nella vita lavorativa, abbiamo infatti spesso avuto il piacere di assistere a piccoli siparietti comici tra Enrico e Flora, durante il programma in onda su Rai2, ovvero “Un’ora sola ti vorrei“.

Flora Canto ed Enrico Brignano si sposano. La foto sui social è un primo indizio

In una magica serata, durante lo spettacolo all’Arena di Verona il 15 settembre del 2021, Enrico ha emozionato tutti dedicando alla sua Flora un momento speciale. Proprio in quell’occasione il comico ha chiesto alla mamma dei suoi figli di diventare sua moglie, una domanda alla quale Flora piena di emozione ha risposto di si, travolgendo tutto il pubblico presente.

Flora ed Enrico si sposeranno a Luglio di quest’anno, il luogo ancora non è stato reso pubblico: sappiamo che è al mare e sarà la figlia Martina a portare le fedi che uniranno per sempre i suoi genitori. Proprio nell’ultima foto postata su Instagram però, la bella sposina ha condiviso un suo scatto con alle spalle tanti abiti da sposa, sarà che Flora ha finalmente trovato quello giusto? Per tutti i dettagli bisognerà aspettare quel fatidico giorno in cui di sicuro tra giornalisti e amici appartenenti al mondo dello spettacolo, verranno resi pubblici i momenti più salienti.

