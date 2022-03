Cagliari-Milan le pagelle e il tabellino della partita

Cagliari-Milan, le pagelle e il tabellino della bella partita di questo sabato sera tra i ragazzi di Mazzarri e la capolista.

Il Milan, dopo l’agevole vittoria casalinga contro l’Empoli, scende nuovamente in campo in questa sfida del sabato sera per affrontare il Cagliari in terra sarda. I rossoneri sono stati agganciati dal Napoli nel pomeriggio e vogliono quindi riprendersi il primato senza condividerlo con altri. La squadra di Stefano Pioli ha anche l’occasione per staccare di molto i cugini: l’Inter, qualche ora prima, non è andato oltre l’1 a 1 casalingo contro la Fiorentina.

Il primo tempo non è divertente: il gioco è molto spezzettato e le occasioni latitano. Gli ospiti si rendono pericolosi in un paio di occasioni ma non impensieriscono mai il portiere avversario. Nel secondo tempo, il copione non cambia ma i rossoneri passano in vantaggio con un grande gol di Bennacer: il centrocampista sfrutta al meglio un meraviglioso appoggio di Giroud per battere Cragno. Il Cagliari prova a ristabilire la parità, ma non ci riesce. L’occasione più importante arriva al novantesimo minuto: Pavoletti fa venire un brivido a tutti i tifosi del Milan prendendo la traversa. Finisce quindi 0 a 1: con questi tre punti i rossoneri salgono a quota 66 in classifica, staccando nuovamente il Napoli. Per quanto concerne il Cagliari, la situazione è assai complessa: i sardi inanellano la terza sconfitta consecutiva e restano al diciassettesimo posto in classifica.

Cagliari-Milan le pagelle e il tabellino

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6.5; Goldaniga 6.5, Lovato 6, Altare 6; Bellanova 6.5, Marin 6, Grassi 6, Lykogiannis 6.5, Dalbert 6; João Pedro 5.5, Pavoletti 5.5. All.: Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6, Hernández 6.5; Bennacer 7, Kessie 6; Messias 5.5, Díaz 5, Leão 6; Giroud 6.5. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello

Reti: Bennacer