Sabrina Ferilli: la notizia che ha acceso gli animi dei fan. Nessuno lo avrebbe mai detto: ecco cosa l’aspetta dopo tantissimo tempo

Una delle belle e veraci del nostro spettacolo. Il sogno di tanti italiani ed una vera professionista del palcoscenico. Sabrina Ferilli è uno di quei nomi che non stanca mai al cinema come al teatro fino alla televisione, nelle fiction, come conduttrice e giudice dei talent.

L’abbiamo vista recentemente al fianco di Amadeus, sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice del Festival di Sanremo, giudice di “Amici” e poi portavoce del pubblico a “Tu si que vales”.

La Sabrinona nazionale è amata da tutti e ora dopo 10 anni è pronta stupire ancora. Per lei una svolta inaspettata. Ecco come e dove la vedremo molto presto.

Sabrina Ferilli, i fan in trepidazione per lei

Sabrina Ferilli e Mediaset hanno stretto un sodalizio che va avanti da tantissimi anni. Ora per la famosa attrice è tempo di cambiare. Dopo ben 10 anni, infatti, approderà di nuovo nella televisione di Stato.

La Ferilli tornerà a lavorare per la Rai. La vedremo su Rai 1 come protagonista di una nuova fiction: “Gloria”. Un progetto che ha apprezzato e fatto suo. La sua ultima apparizione sulla Rai risale a “Né con te, né senza di te”.

Sabrina nella nuova serie sarà un’attrice degli anni Novanta tra successo e dietro le quinte della fama, tra momenti non sempre facili da affrontare. Ci saranno anche alcuni riferimenti all’eccessiva spettacolarizzazione del dolore sul piccolo schermo.

Insomma una bella novità per l’attrice, ma quando potremo vedere questo nuovo lavoro? Ci sarà ancora da aspettare un pochino. Come riporta TvBlog la riprese dal nuovo progetto non sono ancora iniziate e secondo la road map sono organizzate per l’autunno: “Se tutto va bene le riprese partono ad ottobre“ ha detto l’attrice.

Nel mentre tutti i fan della Ferilli possono ammirarla al cinema. È, infatti, tra i protagonisti del nuovo film di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli” che a brevissimo sarà in tutte le sale del nostro Paese.