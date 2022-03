Mediaset, rivoluzione in corso: svolta clamorosa per Silvia Toffanin

Grandi manovre in corso a Mediaset, che potrebbero riguardare il futuro professionale di Silvia Toffanin: novità inattese e sorprendenti

Da tempo, Silvia Toffanin si è imposta tra le conduttrici televisive più brillanti d’Italia e come uno dei volti principali di Mediaset. Il suo programma, ‘Verissimo‘, rappresenta una delle punte di diamante dell’emittente e ottiene sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Classe, eleganza, stile e grande professionalità sono le armi vincenti di Silvia, le cui interviste rappresentano un vero e proprio cult del piccolo schermo. L’ex modella ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano sui canali del network milanese e la sua carriera sembra in continua ascesa.

A Mediaset, di recente, si prospetta una vera e propria rivoluzione che potrebbe riguardarla. Niente di ufficiale, soltanto dei rumours, ma potrebbe trattarsi, se confermata, di una svolta epocale, con la regia del suo compagno Piersilvio Berlusconi, vicepresidente del network.

Silvia Toffanin, a Mediaset cambia tutto: il piano segreto di Piersilvio Berlusconi, c’entra anche Maria De Filippi

L’idea sarebbe quella di dare sempre più spazio a Silvia, con la conduzione, in un prossimo futuro, di programmi di punta del palinsesto, come ‘C’è posta per te’. Appare difficile pensare a una ‘detronizzazione’ di Maria De Filippi, ma la considerazione della Toffanin ai vertici dell’emittente cresce sempre di più.

L’esperienza di conduzione a ‘Striscia la Notizia’, a fine febbraio, non è passata inosservata e ha ottenuto notevoli riscontri. Silvia si conferma una professionista versatile e in grado di affrontare svariati fronti dell’intrattenimento televisivo.

Dunque, non è una ipotesi così campata in aria, quella di vederla diventare, gradualmente, il vero e proprio volto simbolo di Mediaset. I tempi non sono ancora maturi, probabilmente, ma è un’idea che inizia a farsi largo nelle stanze dei bottoni. E che presto potrebbe trovare la sua realizzazione.