Non risparmia alcun dettaglio Aurora Ramazzotti di quell’incidente: la confessione, in studio, fa trattenere il fiato.

La conduttrice venticinquenne è stata invitata a partecipare alla trasmissione, in onda sul secondo canale Rai in seconda serata, di “Belve“. Nel salotto notturno di Francesca Fagnani, Aurora Ramazzotti ha raccontato alcuni aneddoti salienti della sua adolescenza. Non trattenendosi neppure sulla stessa Michelle Hunziker, quanto sul papà, Eros Ramazzotti.

Dopo aver disinnescato una volta per tutte il tanto atteso ritorno di fiamma, visto anche il bacio scambiatosi in diretta tv meno di un mese fa, Aurora ha in primis deciso di intervenire sulla questione riguardante i suoi genitori a gamba tesa. “Ho delle foto bellissime dove sono iconici e meravigliosi“, spiega la giovane conduttrice in occasione della festa del papà. Ma, conoscendoli entrambi alla perfezione, per lei ad oggi resterebbero individui totalmente “incompatibili“. E perciò, Aurora, si augura: “che non succeda mai“.

Aurora Ramazzotti: “mi hanno portato via in ambulanza”, il racconto oltre i limiti

L’influencer ha poi raccontato senza timone, di fronte alle telecamere della Fagnani, di aver superato di molto i propri i limiti nel suo recente passato. Fino al punto da mettere a rischio la propria esistenza. Aurora aveva già accennato tale avvenimento, durante uno dei due appuntamenti con “Michelle Impossibile”. Ma forse, soltanto in questo frangente, si sarebbe presentato il momento adatto per parlarne in modo più diretto.

“Sono finita in coma etilico“, ha spiegato Aurora. La conduttrice torna con la mente a poca distanza dalla sua maggiore età. Raccontato il suo vissuto grazie alle sollecitazioni a più riprese della conduttrice.

Aurora ricorda poco e nulla di quei momenti. Eppure, afferma: “sono stata malissimo. Mi hanno portato via in ambulanza“. Dal momento che l’influencer non sarebbe stata sottoposta ad alcuna lavanda gastrica, non si sarebbe però interamente trattato di una situazione clinica definibile come semplicemente “coma etilico“. Eppure, la diagnosi dell’equipe medica, fu spiazzante.

“Avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto“. Le avevano spiegato in ospedale. In poche parole, dunque, una situazione difficile da analizzare. In tutto e per tutto. Specialmente se si fosse prestata maggior attenzione alla sua chiusura di sipario.

“Non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro“, avrebbe perciò concluso, e non senza un briciolo di stupore, il medico di turno.