“Matrimonio a prima vista 8”, la crisi per una coppia sembra inevitabile: “Penso che tu non sia la persona giusta”

Una coppia all’apparenza molto unita nella puntata di ieri ha mostrato profondi cenni di sgretolamento interno. Rischiano di non arrivare alla fine?

La sesta puntata di ieri per il docureality di Real Time si è aperte all’insegna di grandi stravolgimenti interni per le coppie in gioco in questa ottava edizione del programma. Giorgia e Antonio hanno consolidato la loro unione non solo con rapporti fisici sempre più stretti, ma anche con una sorta di seconda luna di miele a Lecce nella casa di lui dove si sono mostrati super legati ed in simbiosi.

Giorgia e Gianluca invece hanno finalmente tirato fuori le unghie durante una cena tra amici abbassando per la prima volta entrambi la guardia. Liberi di parlare di fronte ad una platea senza il pericolo di guardarsi negli occhi.

Questa mossa ha portato ad uno scontro aperto in cui i ragazzi hanno confessato tutto quanto di marcio si era insinuato nel loro percorso. Con la conseguenza diretta però che tutto questo ha dato quello scossone risolutivo che serviva per ripartire insieme da zero.

Quelli che invece hanno fatto temete il pubblico a casa sono stati Mattia a Cristina che si sono scontrati ammettendo una verità scomoda che nessuno si aspettava da loro.

Mattia Viteritti e Cristina Cadei sull’orlo di un baratro: che succede?

Sono stati quelli che fin da subito si sono trovati sia caratterialmente che fisicamente più legati e che hanno fatto battere il cuore a chi li seguiva da casa. Nella puntata scorsa la notizia da parte della ragazza di una vacanza in crociera con un’amica ha destabilizzato tutti (non solo Mattia).

Mattia infatti non ha preso bene la notizia, in preda al suo stato emotivo diviso tra paura di essere abbandonato ed il delirio infondato di possibili tradimenti e quindi di fregature amorose.

Nonostante trai due ci fossero videochiamate giornaliere, tutto questo non è bastato al libero professionista che una volta rincasata Cristina ha confessato il suo stato d’animo accigliato e carico di fastidio.

Lei si è sentita accusata ingiustamente di atti irresponsabili ai danni del compagno. Quindi, senza pensarci, ha ammesso al giovane che in cuor suo, al momento, “credeva che lui non fosse la persona giusta per lei”. A sua volta Mattia ha replicato la stessa cosa ammettendo di non essere in grado di gestire il suo stato e di non voler soffrire.

L’esperto Favaretto in confessionale ha commentato la dinamica dei fatti spiegando che “le continue provocazioni del ragazzo tendono a sfinire e far malissimo come spade aguzze. Dovrebbe lavorare su di lui e chiudere la bocca ogni volta che il solo pensiero lo perseguita”.

Mercoledì 23 marzo ci sarà la reunion per le coppie, cosa accadrà tra i 6 giovani impegnati in questo esperimento alla cieca che li ha portati all’altare? Non ci resta che restare sintonizzati e scoprirlo.