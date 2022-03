Belen e Stefano, il dettaglio non sfugge e spiega tutto: la decisione è epica

Belen e Stefano stupiscono ancora una volta tutti. I due non parlano ma le foto ed i video sono eclatanti. Sta per succedere davvero

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia che non si è mai lasciata? È questa la domanda che da diverse settimane circola tra i fan e gli esperti di gossip. I due, dopo la fine della relazione della showgirl con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì, sono tornati a vedersi. Lo ha ammesso anche la stessa Belen alle telecamere di “Verissimo” senza confermare però un ritorno di fiamma.

Eppure per tutti lo è, senza sé e senza ma. L’ex ballerino e la Iena sembrano sempre più vicini, non solo per le vie di Milano, dove sono stati beccati più volte ma anche in vacanza insieme. E allora qual è la verità? C’è un dettaglio che spiega tutto e non è sfuggito ai fan più attenti.

Belen e Stefano: che combinano? La verità sotto gli occhi di tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen e Stefano ci riprovano per la terza volta? Potrebbe essere sì la risposta, o meglio per molti già lo è. I due che si sono sposati nel 2013, si sono lasciati due anni dopo e poi dopo giri molto lunghi si sono ritornati ritornando a vivere sotto lo stesso tetto con Santiago. Tra il 2019 ed il 2020, in seno all’emergenza Covid, la seconda crisi ed una nuova separazione.

Adesso, pare sia arrivato il momento di riprovarci, per la terza volta. Gli indizi lanciati da Belen pare che dicano proprio questo. Non solo, come si evince dalle Instagram Stories i due sono andati in vacanza insieme con Cecilia e Jeremias Rodriguez, e Ignazio Moser, ma sono stati beccati anche tra le lenzuola.

E poi c’è proprio quel dettaglio che dice tutto e non passa inosservato. Sia sulle dita di Belen che su quelle di Stefano è ricomparsa la fede. Questa la prova regina che i due ci stanno riprovando, seriamente. Come si suol dire non c’è due senza tre e per Stefano e Belen è arrivato il momento.

Ecco perché in molti sono sicuri che a breve arriverà la conferma di tutto questo e l’annuncio del loro ritorno di fiamma. Del resto le fedi dicono tutto, messe da parte ma mai “buttate” sono il simbolo di un amore che non è mai finito.

Addirittura secondo Dagospia i due vorrebbero sposarsi per la seconda volta. Sarà davvero così? Staremo a vedere.