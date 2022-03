Myriam Catania vicina a Luca Argentero? Ciò che l’attrice ha rivelato potrebbe far impazzire Cristina Marino, attuale moglie dell’attore

Un matrimonio ricco di sentimenti e passione, quello tra Luca Argentero e Myriam Catania, che si conobbero nel 2004 in un periodo in cui entrambi erano agli albori delle rispettive carriere televisive. Le nozze, celebrate nel 2009, giunsero al termine nel 2016, per volere di entrambi.

Myriam e Luca, spesso interpellati in merito alla fine del loro matrimonio, hanno sempre parlato bene l’uno dell’altra. L’amore, come più volte ribadito dalla doppiatrice, avrebbe semplicemente lasciato il posto ad un sentimento di amicizia.

Proprio alla luce di ciò, le dichiarazioni che la Catania rilasciò qualche tempo fa durante un’intervista non mancarono di spiazzare i followers. Myriam, in un periodo davvero particolare della sua vita, decise di rivolgersi proprio all’ex marito: come la prese Cristina Marino, attuale moglie di Argentero? Vi sveliamo tutto.

Myriam Catania vicina a Luca Argentero: è stato il primo a cui l’ha confessato. La reazione della Marino

Nonostante il loro amore sia terminato ormai da più di sei anni, Myriam Catania e Luca Argentero continuano a nutrire un profondo sentimento di stima ed affetto l’uno per l’altra. Il protagonista di “Doc”, che si è sposato con la giovanissima collega Cristina Marino, ha avuto da lei la sua prima figlia Nina Speranza.

Parallelamente, anche la doppiatrice si è rifatta una vita al fianco del pubblicitario francese Quentin Kammermann, con cui nel 2017 ha avuto il figlio Jacques. E proprio in merito alla nascita di quest’ultimo, abbiamo reperito un’intervista che la Catania rilasciò alcuni anni fa, e che è la prova del legame che, a dispetto del divorzio, continua ancora ad unire Myriam e Luca.

L’attrice, nello specifico, aveva confermato di essere sempre rimasta in contatto con Argentero, al punto tale che, quando scoprì di essere in dolce attesa, decise di comunicarlo immediatamente al suo ex. Un gesto che testimonia l’immenso amore che i due provano ancora l’uno per l’altra. Ma come l’avrà presa Cristina Marino, attuale moglie dell’attore?

Di fatto, non è emerso nulla rispetto ad un’eventuale reazione della moglie di Argentero. Con ogni probabilità, dunque, la Marino è al corrente di questa situazione tra Luca e Myriam, ma la cosa non è affatto un problema per lei.