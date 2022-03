“Vite al limite”, quanto guadagna il Dr. Nowzaradan? Facciamogli i conti in tasca. Cifre da capogiro

A quanto ammonta il patrimonio percepito all’anno dal celebre dottore impegnato nella serie tv in onda in Italia su Real Time?

Forse nel nostro Paese è uno dei programmi di intrattenimento che prima o poi chiunque ha guardato almeno una volta nella vita. “Vite al limite (My 600-lb Life)” è un reality show statunitense, trasmesso per la prima volta nel febbraio 2012 su TLC e dal 2013 è sbarcato subito dopo anche in Italia su Real Time dove il suo successo è stato inimmaginabile.

Il prima e dopo piacciono sempre tanto, soprattutto se si tratta di trasformazioni fisiche che coinvolgono le persone come succede per l’appunto nel programma. Spesso cruento e diretto, tanto da essere diventato un meme sui social, in ogni episodio il dottore segue per un anno la vita di persone patologicamente obese.

Queste, partendo da un peso iniziale enorme, tentano di ridurlo prima attraverso una dieta forzata e allenamento, e poi attraverso l’assistenza di un bypass gastrico eseguito per l’appunto dal dottor Nowzaradan. Facciamo però i conti in tasca al medico iraniano, non ci crederete mai!

Dr. Nowzaradan stipendio milionario, da non crederci

Lui non è solo un medico chirurgo che opera all’interno dello Houston Obesity Surgery ma ne è anche socio. La sua tempra schietta e spesso vista come “cattiva” verso i pazienti che si presentano al suo cospetto per sottoporsi ad operazioni di bypass gastrico, ne hanno fatto il soggetto ideale per le riprese della serie documentario.

Nato in Iran nel 1944, si è laureato a Teheran in chirurgia e poi ancora giovanissimo si è trasferito negli Stati Uniti dove ha dimostrato fin da subito la sua immensa tenacia sul lavoro.

Il dottore ogni volta che si presenta accanto ai pazienti, emerge di fianco a loro nonostante la stazza minuta. La sua parlantina penetrante come una spada arriva dritta al cervello delle persone e spinge moltissimi di loro ad ottenere la forza per andare avanti.

Ma tornando alla cifra astronomica che percepisce, pare che il suo guadagno si aggiri attorno ai 4 milioni e mezzo di dollari all’anno. Si avete capito bene!

Una cifra impegnativa per qualsiasi altra persona ma se si conta ogni singolo intervento svolto (moltissimi durante un intero anno), il percorso che svolge accanto ai pazienti che dura per tutta la loro trasformazione fisica, le riprese ed il suo ruolo come socio dell’ospedale, si capisce bene che la cifra non è così eccessivamente esagerata.

Altra curiosità: sapete chi ha doppiato Younan Nowzaradan nella versione italiana? Inizialmente è stato l’attore Giorgio Lopez per le prime otto edizioni, successivamente invece è subentrato dalla nona l’attore Gianni Giuliano.