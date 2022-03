Ludovica Modugno: vi sveliamo alcune curiosità sulla compianta attrice che in Quo Vado? di Checco Zalone interpreta la sua mamma

Torna questa sera in prima serata su Canale 5 Checco Zalone. Il comico e attore pugliese che quest’anno è arrivato all’Ariston dopo molti no, sarà protagonista indiscusso del piccolo schermo con uno dei suoi film più iconici. Potremo vedere Quo vado? suo film del 2016 che lo vede come sempre protagonista, diretto da Gennaro Nunziante.

Quo vado? È il quarto film di Checco Zalone, di certo uno dei suoi lavori più amati e più visti. Ha incassato, infatti, 65,4 milioni di euro in circa un mese e mezzo di proiezioni con oltre 9 milioni di spettacoli (battendo Sole a catinelle) arrivando a sfiorare il primato indiscusso di Avatar che ha incassato quasi 70 milioni di euro.

Tra i grandi volti di questa pellicola la compianta Ludovica Modugno che nel film interpreta la mamma di Checco Zalone. Vi diciamo tutto su di lei.

Ludovica Modugno: carriera tra cinema, tv, teatro e doppiaggio

Ludovica Modugno ci ha lasciato da pochi mesi. Si è spenta all’età di 72 anni dopo una lunga malattia nell’ottobre del 2021. I giovani l’hanno conosciuta proprio con i film di Checco Zalone, al suo fianco non solo in Quo vado? ma anche in Cado dalle nubi.

La Modugno però vanta una carriera stellata. Ha esordito nello spettacolo quando aveva solo quattro anni nei teleromanzi e con la precisione in “Il dottor Antonio”, il primo prodotto e trasmesso in Italia.

E siccome questo primato non le bastava, a soli sette anni ha debuttato in teatro arrivando poi anche in televisione e al doppiaggio in film di grande prestigio dando la voce a molte dive internazionali tra cui Cher, Emma Thompson, Meryl Streep, Fiona Shaw, Charlotte Rampling, solo per nominarne alcune.

Il suo primo doppiaggio però la Modugno l’ha fatto con un prodotto tutto italiano ed un film iconico del nostro cinema “Marcellino pane e vino” dando la voce proprio al bambino protagonista. Al cinema tanti sono stati i ruoli che ha ricoperto come anche per gli sceneggiati televisivi tra i più amati del piccolo schermo tra cui “Cime tempestose”.

Questa sera con Quo vado? su Canale 5 sarà l’occasione per ricordare la grande attrice in uno dei suoi ultimi lavori.