Per tutti il nome di Roberto Giacobbo è legato ad un filo indissolubile con una sola trasmissione: “Freedom – Oltre il confine”. Il programma Mediaset è tornato da lunedì scorso in onda su Italia 1 ed i telespettatori hanno ritrovato con piacere il giornalista che in ogni puntata ci porta verso un nuovo ed affascinante viaggio tra scoperte ed avventure, approfondimenti e misteri.

Non solo i grandi gioielli del nostro territorio in questa nuova edizione del programma divulgativo ma anche attenzione a quelli che vengono definiti i segreti della mente con alcuni focus su quelle che sono le sindromi più comuni e anche le più curiose e poco conosciute.

Giacobbo è un uomo molto riservato e oggi noi vi portiamo nel suo personale dietro le quinte. Scopriamo che percorso ha fatto per arrivare fino a qui e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Roberto Giacobbo chi è: tutto su di lui

Roberto Giacobbo è nato a Roma nel 1961 sotto il segno zodiacale della bilancia. È noto per la sua altezza ed il suo fisico importante. Ben 198 metri per circa 90 chili. Fin da giovane ha giocato a basket a scuola ma era un altro il suo vero amore, la radio. Dopo il diploma ha vinto, infatti, il concorso a Radio Monte Carlo.

Dopo la laurea, ha scelto di diventare giornalista dividendosi tra l’attività di scrittore, autore sia televisivo che radiofonico ed infine conduttore. Durante gli studi ha partecipato a “Bis” il quiz condotto da Mike Bongiorno portando a casa anche un bel gruzzoletto, circa 14 milioni di lire in buoni spesa con i quali ha comprato una motocicletta.

Sul fronte della vita privata, Giacobbo ha sposato nel 1994 Irene Bellini, anche lei autrice televisiva. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie, Angelica, Giovanna e Margherita. Personaggio molto riservato, è presente sui social con un account personale Instagram che vanta più di 18 mila follower. Qui possiamo trovare qualche scatto con la moglie e le sue figlie.

Non molti sanno che Roberto Giacobbo ha provato la sofferenza del Covid sulla sua pelle. Lo ha raccontato a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin. Momenti difficili per il giornalista che è stato ricoverato in terapia intensiva in quanto la sua situazione, dicevano i medici, era “gravemente compromessa”.

Oggi per fortuna tutto è passato anche se ha ammesso che “ogni tanto qualche fantasma torna. Lo sconfiggo con la bellezza del presente”.