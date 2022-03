Harry e Meghan, due vite parallele: spunta il VIDEO della verità

Harry e Meghan sono in crisi? Spuntano vari indizi che non lascerebbero alcun dubbio: il principe ha una vita segreta senza di lei

Contro tutto e tutti. Così si sono fatti conoscere Harry e Meghan dopo che hanno deciso di allontanarsi dalla famiglia reale per vivere una vita più tranquilla e serena in America.

Ma a distanza di anni, alcuni scheletri sembrano stiano uscendo dall’armadio e portano a galla alcune situazioni della coppia rimaste irrisolte. Così la domanda che attualmente tutti si pongono è: Meghan e Harry stanno ancora insieme?

Harry, l’episodio scandaloso diventato virale

Dopo la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il momento dei duchi di Sussex. A quanto pare i due non trascorrono più molto tempo insieme e se prima la coppia si sosteneva e supportava in ogni situazione, ora le cose sono cambiate.

Il principe Harry starebbe vivendo un periodo particolare e in solitaria, anche se non rinuncia alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli. La pietra dello scandalo sarebbe stato un video che lo vede protagonista. Si tratta di un filmato divertente e ironico, dove il duca improvvisa una specie di spogliarello.

E’ una campagna pubblicitaria per gli Invictus Games. Il Principe volerà nei Paesi Bassi per i giochi di cui è promotore, così non ha perso occasione di partecipare al video dove si mostra davanti al pc ed inizia uno spogliarello strepitoso: si toglie la felpa e resta in t-shirt e pantaloncini arancioni, ha poi un cappello di paglia e gli occhiali da sole.

Il filmato che ha fatto il giro del web ha scaturito reazioni diverse sui social, tra critiche e apprezzamenti da parte del pubblico. Qualcuno lo ha definito ridicolo e imbarazzante, qualcun altro non riesce ad accettare il fatto che il principe voglia andare in Olanda ma non abbia nessuna intenzione di fare ritorno a Palazzo, dove ad attenderlo c’è la sua famiglia.

Un altro indizio che non lascerebbe alcun dubbio sulla crisi tra moglie e marito è che Harry avrebbe lasciato Meghan e i piccoli a casa da soli per andare allo stadio con sua cugina Eugenia di York.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni il diretto interessato non avrebbe mai dimenticato le sue origini e in particolare i suoi amici, tanto che qualche tempo fa avrebbe chiamato in segreto una sua ex fiamma di nome Cressida.