Arisa, arriva il bacio che non ti aspetti proprio con lui: la FOTO fa il giro del web

Arisa, il bacio che non ti aspetti arriva direttamente dalle stories della cantante: la foto di cui tutti stanno parlando…

Negli ultimi mesi, la popolarità di Arisa è cresciuta rapidamente ed in maniera del tutto inaspettata. Di certo, la vittoria conseguita nell’ambito della gara di “Ballando con le Stelle” ha contribuito a mettere in risalto tutte le doti nascoste della cantante.

Arisa, che tutti conoscevano solamente nelle vesti di cantante, ha infatti dimostrato di sapersi muovere perfettamente all’interno della pista da ballo. Grazie agli insegnamenti del maestro Vito Coppola, l’artista ha avuto la meglio sugli altri concorrenti di “Ballando”.

E proprio con il ballerino, Arisa sembrerebbe aver creato un legame profondo e autentico, che va ben oltre la sfera professionale. Proprio nelle scorse ore, tramite le Instagram stories, l’attuale giurata de “Il Cantante Mascherato” si è lasciata andare ad un gesto clamoroso nei confronti del suo ex maestro. Il bacio che tutti attendevano è arrivato…

Arisa, arriva il bacio che non ti aspetti proprio con Vito Coppola: la FOTO fa il giro del web

Il legame che Arisa e Vito Coppola hanno instaurato grazie al programma di “Ballando con le Stelle” è sotto gli occhi di tutti. La stessa cantante, durante una recente intervista, non ha mancato di spendere parole a dir poco esaustive circa questo rapporto speciale.

“Non siamo solo amici, ma qualcosa di più” – ha ammesso la cantante – “Siamo molto complici e ci sentiamo tutti i giorni“. Proprio in virtù di ciò, lo scatto che l’artista ha da poco condiviso mediante le Instagram stories non deve stupire. Si tratta di un’immagine che parla da sola, ritraente Vito ed Arisa intenti a scambiarsi un appassionato bacio.

Che il gesto sia frutto di un effettivo innamoramento da parte di entrambi? Tutto il contrario. Si tratta, in realtà, di un bacio di scena che Arisa ed il suo maestro si sono scambiati durante la realizzazione del videoclip di “Cuore“, recente singolo della cantante.

Un’unione, quella tra l’artista e Vito Coppola, che continua ad apparire ambigua e lontana da qualunque tipo di incasellamento. Che Arisa e il ballerino, entro breve tempo, possano arrivare a confermare di essere molto più che amici? La maggior parte dei fan non attende altro.