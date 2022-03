Gianmarco Saurino chi è, carriera e vita privata dell’attore amatissimo nella seria “Doc – Nelle tue mani”

Classe 1992 dopo anni di gavetta l’attore ha esordito in televisione ed è stato subito molto apprezzato dal pubblico. Vediamo la sua formazione negli anni.

Nella serie di Rai 1 è Lorenzo Lazzarini, nonché il primo medico morto per Covid in un programma tv. La sua bravura ha conquistato il cuore di milioni di italiani che lo hanno apprezzato anche in questa chiave recitativa drammatica, molto lontana dalle esperienze che lo hanno visto come protagonista negli ultimi anni.

Nonostante il fascino penetrante dello sguardo ed il portamento fiero, Gianmarco Saurino è molto giovane e acerbo, aspetto questo che forse più di altri gli ha consentito di conquistare il cuore dei fan (soprattutto donne) ammaliati dalla sua recitazione.

Vediamo però ora il Cv di Gianmarco per conoscerlo meglio.

Gianmarco Saurino, dal teatro alla televisione: ecco chi è

Sapete che l’attore è timidissimo? Lo ha confessato il 5 marzo scorso durante la puntata di “Ciao Maschio”: “È un po’ una conseguenza del mestiere – ha dichiarato ad una De Girolamo confusa –. “Credo che il fatto di essere timido mi abbia portato la voglia di indossare ogni tanto una maschera per poter raccontare delle storie”.

Nasce a Foggia il 12 dicembre 1992 e subito fin giovanissimo capisce, nonostante la timidezza, di essere portato per la recitazione. Frequenta il Teatro sperimentale Limoni in Puglia e ad appena 19 anni si trasferisce a Roma dove consegue il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ha esordito come attore televisivo però solo nel 2015 con la serie “Questo è il mio paese”. Due anni dopo arriverà il vero successo grazie alla sua apparizione nella fiction Rai “Che Dio Ci Aiuti” nei panni di Nicodemo Santopaolo.

L’anno successivo è nel cast di “Non dirlo al mio capo 2” al fianco di Vanessa Incontrada e nel 2018 recita nel videoclip musicale di Eman Tutte le Volte. Saurino non ama esporsi riguardo la sua vita privata: si vociferava avesse una storia con Diana del Bufalo ma entrambi hanno negato la relazione.

Al momento non si sa se sia single o no, quel che è certo è che l’attore ama gli sport estremi, come il paracadutismo, e la musica (suon infatti l’ukulele e l’armonica). Il suo account Instagram ha raggiunto i 415mila follower.