Nuova luce oggi sul mistero che attanaglia l’omicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy. Ecco chi era la donna presente il giorno della sua morte.

Era il 22 novembre 1963 quando il presidente degli Usa, John Fitzgerald Kennedy, venne assassinato all’eta di quarantasei anni a Dallas. Non pochi i dubbi e i fantasmi che hanno circondato, nel corso del tempo, le dinamiche legate all’omicidio del quarto presidente degli Stati Uniti scomparso a causa di un attentato.

Ad oggi, però, l’analisi di alcuni documenti fondamentali presi in considerazione da importanti studiosi di affermante università americane, nonché in stretta concomitanza con le informazioni appurate via via dalla fitta rete investigativa occupatasi dell’omicidio fino ai primi anni 2000, hanno rivelato soltanto ultimamente l’esistenza di alcune curiose immagini. Tali scatti avrebbero, infatti, immortalato con molta precisione i movimenti della folla in quegli attimi di terrore.

John Fitzgerald Kennedy luce sul mistero: svelata l’identità della donna presente all’assassinio

Nelle fotografie, a cui si è precedentemente accennato, appare difatti a più riprese la misteriosa figura di una donna. Tale personaggio ha attirato a dismisura l’attenzione dei ricercatori. Dal momento che risulta essere, tra l’altro ancora oggi, in estremo contrasto con il restante degli individui presenti nel suo entourage. Quasi come se, quest’ultima, provenisse da un’altra epoca.

Il primo elemento a generare sorpresa in virtù della sua presenza all’interno degli scatti sarà il suo atteggiamento disteso. In primis se paragonato, ovviamente, al generale senso di turbamento e preoccupazione generale dei cittadini trovatisi ad assistere improvvisamente al nefasto accaduto.

La donna ha dunque innescato una grande curiosità nel corso degli anni. Rendendo possibile una nuova chiave di lettura di quel giorno. L’omicidio del presidente Kennedy avvenne mentre egli si trovava a bordo di un’autovettura dalla cappotta scoperta, favorendo in tal modo la riuscita dell’azione criminale. Kennedy si stava muovendo per le strade della città texana in compagnia di sua moglie, Jacqueline, rimasta illesa.

Questa insolita personalità sarebbe poi stata accostata, con maggiore ufficialità, a quella di Lady Babushka. Nome esclusivamente fittizio, ma che mira a simboleggiare la sua “diversità” rispetto al contesto. Un essere eccezionale riscontrabile dal suo abbigliamento, quanto dal suo modus operandi, all’interno del susseguirsi delle immagini rinvenute.

In realtà, lo stesso termine “Lady Babushka” di origine russa, non è un nome proprio. Ma starebbe ad indicare in senso letterale, per via dei suoi abiti tradizionali, l’identità generica di una qualsiasi “donna anziana“.