Vi ricordate di “Una telefonata ti allunga la vita”? È in assoluto la pubblicità più amata: vi spieghiamo perché

Gli spot, un grande spicchio del mondo della comunicazione che si è evoluto e decisamente modificato nel tempo. Le pubblicità di oggi, soprattutto in tv, non sono più quelle di un tempo. Non solo più veloci, nitide, colorate, è tutto l’assetto narrativo che è cambiato.

Basta andare indietro nel tempo ed il confronto è abissale, c’avete mai provato? Oggi non è difficile reperire filmati del passato e tra questi ci sono anche gli spot. Alcuni di questi rimarranno davvero nella storia.

Uno di certo è stato il più bello e apprezzato di sempre. “Una telefonata ti allunga la vita” vi dice qualcosa? Era proprio lui il protagonista e rimarrà nei cuori di tutti i nostalgici degli anni Novanta.

“Una telefonata ti allunga la vita”: lo sport più amato

Era un giovane Massimo Lopez il protagonista dello spot Telecom che da lì a poco avrebbe rivoluzionato le cose. La vecchia Sip, Società Italiana Per l’esercizio telefonico si stava trasformando in Telecom, era il 1994 e per sottolineare l’importanza sociale del telefono la nota società di telecomunicazioni ideò una pubblicità che è passata alla storia.

Diretto da Alessandro D’Alatri, Massimo Lopez interpreta un condannato a morte in un carcere africano che grazie ad una telefonata è riuscito a “scappare” dalla fucilazione. Fare una telefonata era stato il suo ultimo desiderio. Una conversazione così lunga ed estenuante che il plotone davanti a lui, pronto a sparare, si addormenta.

Infine lo slogan “Una telefonata allunga la vita” con il primissimo logo della Telecom. Chi non la ricorda? È stato un vero cult per i giovani di quel periodo e anche lo stesso attore l’ha ricordata qualche anno fa in una intervista a Leggo: “È stata unica. La scelsi perché potevo mettere mano al testo e giocarci. Era girata come un film”.

Uno spot così popolare e amato non solo dal pubblico ma anche dalla critica tanto da essere premiato nei festival internazionali. Da allora non c’è mai più stata una cosa del genere, anche lo stesso Lopez lo ha confermato.

Perché una pubblicità così speciale? Il protagonista lo spiega così: “Non reclamizzava un prodotto, ma l’uso del telefono”. L’unico spot che l’artista ha fatto nella sua lunga e brillante carriera legando, per sempre, il suo volto a quella situazione.