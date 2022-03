“Prendila morbida…”. Lo spot che ha fatto sognare generazioni di italiani. Di chi era quel Lato B strepitoso? – FOTO

Gli anni ’80 e ’90 sono stati invasi da una serie di spot tormentoni, trasmessi dalle emittenti televisive. Molti di questi sono diventati iconici. Riesci a ricordali tutti? Ti sfidiamo

Per le generazioni più giovani sembra impossibile da credere ma c’è stato un tempo senza internet, prima di Netflix, prima di YouTube e di tutte quelle diavolerie digitali di cui oggi non potremmo più fare a meno, un tempo in cui non era possibile saltare gli annunci pubblicitari.

Stiamo parlando dei mitici anni ’80 e ’90. Gli spot televisivi erano una costante imprescindibile dell’intrattenimento casalingo e non solo, composti da jingles orecchiabili e da slogan che si ripropongono ogni tanto ancora adesso alla mente come i peperoni mal digeriti della sera prima. Volete una prova? Se a qualsiasi Millenial (persona nata tra il 1981 e la metà degli anni ’90) dite la frase “Prendila morbida” vi risponderà senza alcun dubbio: “Morositas!”, probabilmente cantando e facendo lo spelling lettera per lettera della popolare marca di caramelle alla liquirizia.

Spot Morositas: la pubblicità con protagonista una modella dal Lato B indimenticabile

PER GUARDARE IL MITICO SPOT DELLE MOROSITAS VAI SU SUCCESSIVO