Sonia Bergamasco chi è: tutto sulla dottoressa Sironi di Quo Vado

Cosa sappiamo su Sonia Bergamasco? Ve la ricordate a Quo Vado nel ruolo della dottoressa Sironi? Ecco cosa fa oggi

Questa sera su Canale 5 andrà in onda Quo Vado, film di Checco Zalone che a distanza di anni continua a riscontrare un grande successo. Tra i vari attori che vi hanno lavorato, c’è Sonia Bergamasco, la dottoressa Sironi che ha dato filo da torcere al protagonista, ottenendo un risultato inaspettato.

Oltre a quel ruolo, in quali altri film o progetti ha lavorato l’attrice milanese? Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Scopriamo insieme qualche dettaglio su Sonia Bergamasco, una donna di classe e dallo stile inconfondibile.

Sonia Bergamasco, alcune curiosità sull’attrice

Classe 1966, milanese doc, Sonia Bergamasco è un’attrice e regista teatrale che ha fatto della sua passione un lavoro unico e strepitoso. Eleganza e classe non le mancano, i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri la rendono ancora più fine.

La dottoressa Sironi è un’artista a trecentosessanta gradi visto che oltre ad essere un’attrice talentuosa è anche una musicista e poetessa.

Si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ed ha frequentato la scuola di recitazione Piccolo Teatro. Nel 2016 è stata la madrina della settantatreesima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. Inoltre è impegnata con l’organizzazione Medici Senza Frontiere.

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo con Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler, successivamente ha lavorato nel Pinocchio di Carmelo Bene. Al cinema è arrivata con i film Come un gatto in tangenziale, Quo vado?, Niente è come sembra, La meglio gioventù, L’amore probabilmente, Come si fa un Martini e Voci. Sul piccolo schermo invece la ricordiamo per aver lavorato in Il commissario Montalbano, Una grande famiglia, Tutti pazzi per amore, Einstein e De Gasperi, l’uomo della speranza.

Nel 2000 ha incontrato l’uomo della sua vita Fabrizio Gifuni, anche lui attore. Si sono sposati ed hanno messo al mondo due figlie, Valeria e Maria. La coppia ha sempre cercato di mantenere la vita privata lontano dai riflettori ed inoltre, l’attrice non ama apparire sui social.