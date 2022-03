Cosa sappiamo sulla vita privata di Checco Zalone? Scopriamo insieme qualche curiosità sulla compagna dell’attore pugliese

Comico, attore, showman, cabarettista, imitatore, direttamente dalla Puglia con il suo modo curioso di vedere il mondo ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di italiani che non possono fare a meno di seguirlo e sostenerlo.

Il suo nome è Checco Zalone, classe 1977, che con i suoi cinque film ha ottenuto grandi risultati sotto ogni punto di vista. Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado e Tolo tolo. Conosciamo tutto su questi capolavori, ma cosa sappiamo della vita dell’attore? Avete mai sentito parlare di Mariangela Eboli?

Checco Zalone, chi è la sua compagna?

Checco Zalone ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori ed è per questo che non ci sono molte notizie riguardo alla sua famiglia. Sappiamo che la sua compagna si chiama Mariangela Eboli e i due non sono ancora sposati anche se hanno due figlie, Greta e Gaia.

La coppia si è conosciuta sedici anni fa, mentre lei lavorava come animatrice. “Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. – ha raccontato Zalone a La Repubblica – Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”.

Inoltre, su Mariangela sappiamo che lavora per l’azienda del compagno Mzl Srl ed è la sua manager. Qualche tempo fa il Corriere della sera avrebbe fatto una ricerca attraverso cui è stato scoperto quanto guadagna la Eboli. Sembra che l’imprenditrice percepisca circa novemila euro lordi.

I più attenti, poi, l’avranno notata in due film di Checco Zalone. Infatti, la mamma delle sue bambine è comparsa in Che bella giornata e Cado dalle nubi.

Nessuna notizia su un possibile matrimonio, qualche anno fa l’attore pugliese avrebbe affermato che i due stanno bene così, senza fare il grande passo. Hanno tutto quello che desiderano.