Giovanna Civitillo pronta ad una nuova avventura tv. Amadeus trema…messo in ombra dalla moglie?

La ex ballerina sui social ha condiviso uno scatto di lei al settimo cielo, a lato però anche il perché di tale e tanta eccitazione improvvisa.

Sono insieme da 20 anni ed il loro amore pare non essere soggetto a oscillazioni interne. Tanta complicità e rispetto tra di loro, forse il segreto che ha permesso meglio di altri di tenere uniti Amadeus e Giovanna Civitillo dal loro primo incontro sul palco de “L’Eredità” quando lui era conduttore e lei valletta.

La napoletana classe 1977 negli anni ha abbandonato la professione di ballerina per dedicarsi alla famiglia e poi nell’accompagnare programmi di intrattenimento come “Detto Fatto” con tutorial di moda e stile. Giovanna ha però saputo imparare anche a stare accanto il marito, soprattutto negli ultimi tre anni quando è stato scelto come direttore del “Festival di Sanremo”.

Finalmente però pochi giorni fa ha dato la notizia che tanto aspettava e che le permetterà di tornare alla ribalta come i vecchi tempi, in prima linea con un programma in cui lei crede moltissimo. L’annuncio direttamente sul profilo Instagram condiviso con il marito.

Giovanna Civitillo lo sta per fare, gioia allo stato puro

Fanno tutto insieme e anche la notizia della sua nuova partecipazione tv è stata data proprio su Instagram dove entrambi si mostrano come coppia felice.

Nel post però lei è catturata in un fotogramma unico che la immortala sorridente mentre indossa una giacca smoking blu elettrico. “Dietro le quinte #affarituoiformatofamiglia”, scrive nella didascalia che svela il motivo di tanto e tale entusiasmo.

Sabato scorso è infatti andata in onda la nuova stagione di “Affari tuoi formato famiglia” condotto non solo da Amadeus ma anche da Giovanna che per la seconda volta non è presente nel corpo di ballo ma bensì alla conduzione come first lady di tutto rispetto.

Un modo questo non solo per enfatizzare il bel rapporto di coppia ma anche per provare la bravura della showgirl che ha anche spiccate doti come presentatrice. A margine del post sono giunti centinaia di messaggi di affetto da parte dei fan, lei piace e questa nuova avventura ne è la dimostrazione.