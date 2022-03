Eleonora Giovanardi chi è. Tutto sulla Valeria di Quo vado?

Eleonora Giovanardi: vi sveliamo tutte le curiosità sulla carriera artistica dell’attrice che vediamo al fianco di Zalone in Quo Vado?

C’è chi lo ama e chi proprio non lo sopporta eppure la sua escalation di successo è stata incredibile. Parliamo di Checco Zalone che con la sua comicità semplice ma pungente da sempre ha diviso il pubblico. Certamente quelli che lo amano sono in maggioranza, ma c’è anche chi nella sua verve non si ritrova per nulla.

Questa sera Zalone torna sul piccolo schermo con uno dei suoi film di maggiore successo. Si tratta di Quo Vado? il film incentrato sul famoso “posto fisso”, croce e delizia dell’Italia dei vecchi tempi. Un film del 2016 che ha raggiunto ascolti record e che ogni volta che viene trasmesso in tv riesce a vincere tutto e tutti. Sarà lo stesso anche stasera?

Nel frattempo noi vi sveliamo tutte le curiosità di Eleonora Giovanardi, l’attrice che in Quo Vado? interpreta Valeria, la donna che riesce a cambiare in tutto e per tutto Zalone.

Eleonora Giovanardi: tutto sulla carriera artistica

Eleonora Giovanardi è una delle attrici più promettenti del nostro cinema e non solo. Ha studiato alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano debuttando subito dopo a teatro con Donna Rosita Nubile, di Lluís Pasqual. Un’interpretazione che le vale la candidata al Golden Graal 2011 come migliore attrice drammatica.

Ma sono gli schermi che la rendono familiare al grande pubblico. Prima grazie a Maurizio Crozza che la sceglie per il cast di “Crozza nel Paese delle Meraviglie” e poi proprio con Checco Zalone che la sceglie al suo fianco per interpretare Valeria Nobili, la ricercatrice che gli cambierà, nel film, per sempre la vita.

Di lei Checco si innamora e per lui sarà l’inizio di una vita totalmente diversa fatta di rigore, del rispetto delle leggi e della tutela dell’ambiente.

Eleonora è stata poi al cinema con Natale a Londra – Dio salvi la regina con Lillo & Greg, nel 2018 ha partecipato al video di J-Ax “Tutto tua madre” e oggi la vediamo al fianco di Anna Valle in “Lea – Un nuovo giorno”.