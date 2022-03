Sale la preoccupazione per la Regina Elisabetta: dopo lo stop imposto dal Covid, altri problemi sembrano portarla a fermarsi di nuovo.

95 anni di cui 70 trascorsi sul trono. La Regina Elisabetta ha raggiunto il record di monarca più longeva nella storia della corona inglese. In un anno in cui avrebbe dovuto celebrare questo importate traguardo, con i festeggiamenti del Giubileo di Platino, le difficoltà per sua Maestà sono una costante.

Dopo un 2021 segnato dalla dolorosa perdita del Principe Filippo, lo scorso aprile, nonché quella di due sue dame di compagnia, anche il 2022 non è partito al meglio. Negli ultimi mesi ha dovuto affrontare pesanti accadimenti: dalle continue tensioni con Harry, un tempo sui nipote preferito, allo scandalo legato al figlio Andrea, coinvolto nelle vicende giudiziarie a seguito di accuse di abusi da parte di Virginia Giuffre.

A tutto questo si sono aggiunte problematiche di salute che l’hanno costretta per settimane a un riposo forzato e non da ultimo la positività al Covid. Guarita dal virus è tornata ai suoi impegni ufficiali, ma sembra arrivare un altro stop per la monarca. In particolare sembra non poter prendere parte a un evento molto importante in programma a breve.

Regina Elisabetta si ferma: misteriosa assenza

Misteriosa assenza della Regina Elisabetta a un evento ufficiale. Questa si aggiunge alle svariate che l’hanno vista rinunciare alla sua adesione.

Si tratta del Commonwealth Day previsto per il prossimo lunedì 14 marzo: una celebrazione annuale organizzata presso l’Abbazia di Westminster a Londra in occasione del quale di solito la Sovrana presenzia lanciando un messaggio a tutto il mondo.

Da Buckingham Palace arriva la comunicazione che in questa cruciale ricorrenza sua Maestà non potrà essere coinvolta. Una grande assenza che vede sfumare il suo ritorno in pubblico dopo il Covid. Nonostante sia guarita e sia tornata alla sua agenda, non sarà presente a questo importante appuntamento.

Da mesi non partecipa agli impegni in esterna, svolgendo le mansioni principalmente in smartworking o ricevendo nella sua dimora gli incontri. Di recente si è stabilita al Castello di Windsor, salutando Buckingham Palace: da due anni, a seguito dello scoppio della pandemia, si è trasferita dal Palazzo dove ha passato molti anni felici al fianco del marito Filippo. Dopo diversi avanti e indietro, è arrivata la decisione definitiva portandola a trasferirsi totalmente a Windsor.