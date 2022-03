Luca Argentero rivela come finirà “Doc 2”, finale clamoroso

Stasera andrà in onda la finale di stagione che ha toccato indici di ascolto incredibili. La verità sulla morte di Lorenzo verrà a galla?

Stasera alle 21.25 andrà in onda la finalissima di stagione di “Doc 2 – Nelle tue mani”. Tutto pronto nelle corsie dell’ospedale per le ultime due puntate 15 e 16 dal titolo ‘Stigma’ e ‘Mutazioni’.

Gli indici di ascolto di questa serie hanno oltrepassato di gran lunga le aspettative iniziali, La fiction italiana con questo cast d’eccezione si è superata ed il pubblico a casa ha apprezzato enormemente lo sforzo soprattutto perché è stata girata in piena emergenza Covid, in un momento in cui il Paese era nel ciclone.

Scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, la prima stagione è stata diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, mentre la seconda da Beniamino Catena e Giacomo Martelli. La serie è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni che, proprio come Fanti nella serie, dopo un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita.

Sono milioni i telespettatori che stasera saranno sintonizzati su Rai 1, come finirà la vicenda della morte di Lazzarini? Sembra che proprio Doc abbia spoilerato il gran finale. Sentiamo le sue parole.

“Doc”, Argentero spoilera il finale. Cosa accadrà?

Lorenzo Lazzarini è stato il primo medico morto per Covid in una fiction tv e per questo la serie ha avuto il merito e svariati riconoscimenti da parte della regione Lombardia dove è ambientata.

Il medico durante le puntate andate in onda in queste ultime settimane, si è appreso essere morto per un arresto cardiaco e perché Carolina (Beatrice Grannò) aveva staccato la bombola di ossigeno su suo consenso per darla ad un’altra paziente malata di Covid.

Il primo episodio di stasera si intitola ‘Stigma’. Quando ormai Andrea Fanti (Argentero) è a un passo dal riavere il primariato, è costretto alla confessione dolorosa sulla morte di Lorenzo davanti a tutto il reparto.

La puntata ‘Mutazioni’ si apre con un lockdown forzato del reparto a causa di un batterio resistente che ha portato alla contaminazione di tutti i reparti e del personale. Nessuno vuole più fidarsi di Doc, come andrà a finire la vicenda?

Luca Argentero però sui social ha anticipato alcuni pensieri su questo finale di stagione che incuriosisce e rattristisce per la conclusione imminente. “Niente sarà più come prima”, ha scritto gettando benzina sul fuoco in questa trama che ha fatto rivivere a tutti l’incubo del primo lockdown.

Per i più affiliati, nessuna paura. Sembra che sia già stata progettata la terza serie in onda il prossimo anno. L’unico dilemma ora è se stasera ci potrà essere una degna conclusione sulla morte di Lazzarini e la nomina a primario di Fanti oppure si dovrà attendere la prossima stagione.