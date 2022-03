Maurizio Micheli: chi è. Tutto sul padre di Checco Zalone in “Quo Vado?”

Maurizio Micheli. Chi è l’attore che interpreta Peppino, il padre di Checco Zalone nel film “Qua vado?”. Conosciutissimo e dalla carriera straordinaria

Giovedì, 17 Marzo 2022, in onda su Canale 5 ci sarà l’acclamato film di Checco Zalone, “Quo vado?”. Se non l’avete visto è un’ottima occasione per recuperarlo e passare qualche momento in assoluta spensieratezza.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, è il quarto lungometraggio che vede come protagonista l’esilarante comico pugliese. Superando ampiamente i 65 milioni di euro, è il secondo film che ha registrato il più grande incasso della storia in Italia (il primo è il colossal “Avatar” di James Cameron). Il successo della pellicola è dovuto indubbiamente a una trama semplice ma divertente e alla bravura di un cast di prim’ordine. In esso spicca Maurizio Micheli che interpreta Peppino, il padre di Checco Zalone. Scopriamo di più sulla sua carriera.

Maurizio Micheli, straordinario attore: tutto sul padre di Checco Zalone nel film “Quo vado?”

Maurizio Micheli è nato a Livorno il 3 febbraio 1947 ma è cresciuto a Bari; ha mantenuto sempre saldo il suo legale con le origini pugliesi.

Si è formato nella prestigiosa scuola del Piccolo Teatro di Milano per poi laurearsi al D.A.M.S. dell’Università di Bologna. È stato attivo principalmente a teatro, considerato il suo habitat naturale.

Il grande pubblico ha imparato ad apprezzarlo e a conoscerlo grazie alla sua partecipazione a diversi varietà televisivi a partire dagli anni ’70.

Ha recitato in numerosi film diventati un cult della cinematografia italiana tra cui “Rimini Rimini”. Il personaggio che interpretava (uno squattrinato cabarettista) intonava “Champagne” di Peppino di Capri, nel tentativo di sedurre una ricca vedova che aveva il volto di Laura Antonelli; il titolo della famosa canzone ha ispirato quello della sua autobiografia (“Sciambagne!”).

É stato sposato con l’attrice Daniela Nobili dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Guido.

Dal 1996 ha una relazione con la collega Benedicta Boccoli. Di lei ha detto in un’intervista rilasciata nel programma di Rai Uno “Dedicato”: “Ci amiamo da 150 anni, ci frequentiamo ancora perchè abbiamo sempre abitato in case diverse. Lei mi ha mai chiesto di convivere? Forse solo una volta. Si sta bene da soli a casa, hai i tuoi orari, non devi rendere conto a nessuno. Poi ci vediamo quando vogliamo”.