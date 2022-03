Un ragazzo di 22 anni è morto nella serata di ieri in un tragico incidente stradale verificatosi a Vicomero, frazione di Parma. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Incidente mortale nella serata di ieri sulla strada Baganzola a Vicomero, frazione di Parma. A perdere la vita un ragazzo di soli 22 anni, schiantatosi alla guida della sua auto contro un muretto. Il mezzo sarebbe poi terminato in un fossato.

Dopo il violento impatto, sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il giovane automobilista non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo appurarne il decesso per le gravi lesioni riportati. Sulla dinamica e le cause del sinistro stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.

Parma, tragico incidente mentre torna a casa: ragazzo di soli 22 anni perde la vita

Aveva solo 22 anni, Niccolò Melis, il ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale. La tragedia si è consumata ieri sera, mercoledì 16 marzo, sulla strada Baganzola nel territorio di Vicomero, piccola frazione di Parma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro tra furgoncino e scooter: padre 49enne muore mentre va a lavoro

Il 22enne, secondo le prime informazioni riportate dalla redazione di Parma Today, stava rientrando a casa dal lavoro alla guida della sua Alfa Romeo Mito, quando improvvisamente, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che prima si è schiantata contro un muretto e successivamente sarebbe terminata in un fossato.

Sul luogo del drammatico incidente sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. All’arrivo dei soccorsi, per Niccolò era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo constatare la morte del ragazzo, sopraggiunta per le gravi ferite riportate nell’impatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si schianta mentre collauda una moto: morto giovane meccanico di 29 anni

Come da prassi, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Le indagini per determinare la dinamica e le cause dello schianto sono affidate agli agenti della Polizia Locale. Dai primi accertamenti, scrivono i colleghi di Parma Today, si sarebbe trattato di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo.