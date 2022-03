Un giovane meccanico di 29 anni è morto ieri a Verona in seguito ad un incidente mentre provava una moto, appena riparata. Inutili i soccorsi.

Ha perso la vita in un incidente mentre provava una moto da poco riparata. Questo il tragico destino di un giovane meccanico di 29 anni, deceduto ieri a Verona.

Secondo le prime informazioni, il 29enne avrebbe perso il controllo della due ruote schiantandosi contro una recinzione e successivamente sarebbe stato centrato da una vettura. Subito soccorso, il ragazzo è stato portato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si chiamava Ezio Adami, il ragazzo di 29 anni morto ieri pomeriggio, lunedì 14 marzo, a Verona in un terribile schianto in moto, verificatosi in via Apollo.

Ezio, meccanico che lavorava presso l’officina del padre, riporta Verona Sera, pare stesse collaudando una Ducati Monster, quando per cause ancora da determinare, ha perso il controllo della due ruote schiantandosi contro una recinzione. Finito a terra, il 29enne sarebbe stato travolto da un’auto, un’Opel Meriva. Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto un altro veicolo che il centauro avrebbe provato ad evitare prima dello schianto.

Sul luogo della tragedia sono accorsi gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso il motociclista e lo hanno trasportato al Polo Confortini. Qui i medici ne hanno constatato il decesso, poco dopo il ricovero. Troppo gravi i traumi riportati.

Intervenuti anche gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale del capoluogo di provincia veneto che hanno condotto i rilievi e stanno indagando per chiarire con certezza la dinamica del sinistro. La salma, scrivono i colleghi di Verona Sera, è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social network, per la famiglia del giovane, conosciuto da tutti come “Skre”.