Una Ghigliottina letteralmente d’oro, quella di Aicha, nuova concorrente del game quiz de “L’Eredità”. Il suo trionfo ha lasciato tutti senza fiato.

Nello scorso appuntamento con lo storico game quiz di Rai Uno, de “L’Eredità“, attualmente capitanato, con destrezza e entusiasmo, dallo showman romano Flavio Insinna, si è presentata ai suoi telespettatori una disarmante new entry.

La nuova campionessa in gara, Aisha, è riuscita a segnare un record straordinario, rispetto allo storico del programma, accaparrandosi una una vincita da capogiro. A pochissima distanza dal suo intellettuale approdo nella trasmissione del piccolo schermo, sembrerebbe aver già fatto la differenza. E per tal ragione, dunque, l’inizio di questa settimana di metà marzo ha rappresentato, per il noto format e per la sua protagonista in gara, un’esplosione di incontenibile gioia e soddisfazione. Quanto una alquanto sorpresa reazione dello stesso conduttore.

“L’Eredità” Aicha, somma da capogiro per la nuova campionessa: la vincita senza precedenti

Nel corso dell’appuntamento con il pre-serale, in questo caso con riferimento alla messa in onda di giovedì 10 marzo, in cui si è dato il benvenuto in trasmissione, per la seconda sera consecutivi, alla nuova concorrente e campionessa. Aisha, di origini fiorentine, è una giovane e preparatissima studentessa di Giurisprudenza. Ora pressoché a metà del suo percorso di studi.

La ragazza ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative del pubblico da casa, quanto dei presenti in studio, generando una reazione più che incredula di Insinna. Aisha si è ritrovata nuovamente, nel corso del game quiz, ad essere messa alla prova dal susseguirsi di quesiti, ai quali ha risposto correttamente senza batter ciglio.

Giunta poi al momento decisivo, quello rappresentato da “La Ghigliottina“, con una solida base di ben 210mila euro il pubblico ha trattenuto il fiato. Nell’indovinare il legame tra le cinque parole mostrate da Insinna, Aisha si ritroverà gradualmente ad affrontare una decrescita. La quale apporterà a una soglia minima di poco oltre i 13mila euro.

Ad ogni modo la cifra risulterà presto essere abbastanza. Tanto da spingere l’intuito della campionessa ad affermarsi nuovamente. E, ad indovinare, proprio sul finale. Insinna aggiudica così, con grande clamore generale, la seconda vittoria consecutiva di Aisha sulla parola “Creatura“.