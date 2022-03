Checco Zalone, quanto guadagna l’attore di Quo Vado?

Sapete quanto ha guadagnato Checco Zalone con il film Quo Vado? La cifra è esorbitante, scopriamo insieme i dettagli

Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, è da tutti conosciuto per aver dato vita a dei personaggi strepitosi che a distanza di anni fanno ancora parlare di loro.

L’attore pugliese con la sua bravura e un talento fuori dal comune è riuscito a conquistare la stima e l’affetto del pubblico attraverso film che hanno lasciato il segno. Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, Quo Vado e Tolo tolo, ognuno con un tema che fa riflettere senza mai perdere quel pizzico di umorismo e ironia.

Checco Zalone, quanto ha guadagnato con il film Quo Vado?

Questa sera su Canale 5 andrà in onda Quo Vado, uno dei film di Checco Zalone che ha ottenuto maggiore successo. Nonostante siano passati sei anni dalla sua uscita al cinema, gli italiani non si stancano di rivederlo e divertirsi con l’attore pugliese tra le varie sfaccettature che gli si presentano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maurizio Micheli: chi è. Tutto sul padre di Checco Zalone in “Quo Vado?”

In tanti si sono chiesti quanti soldi Zalone sia riuscito ad ottenere in tutti questi anni con i suoi progetti che hanno riscontrato ottimi risultati. In particolare Quo Vado, sapete a quanto ammonta il guadagno per il film ambientato in alta quota?

Secondo quanto riporta il sito Money, con il suo penultimo lavoro l’attore pugliese avrebbe incassato 65,3 milioni di euro. Bisogna, però, tenere conto che solo il 10% delle entrate totali va in tasca al diretto interessato. Quindi, se facciamo riferimento a Quo Vado, Checco Zalone avrebbe ricevuto circa 6 milioni di euro.

Con la sua ironia e quel senso dell’umorismo che non gli manca, l’attore in merito al guadagno ha riferito al settimanale Sette del Corriere della Sera: “Un film ogni due anni, il 60% se ne va in tasse. Alla fine dei conti prenderò quanto un discreto calciatore di serie A. Anzi no, quanto uno scarso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Checco Zalone chi è la moglie: tutto sulla compagna di vita dell’attore pugliese

Si aggiunge alla cifra modesta, si fa per dire, i guadagni derivanti dalla sua azienda Mzl e dagli altri suoi lavori sul piccolo schermo e a teatro.