Juventus-Villarreal le pagelle e il tabellino della delicatissima partita di ritorno degli ottavi di Champions League.

La Juventus sta vivendo un ottimo momento di forma: i bianconeri hanno inanellato una striscia lunghissima di partite senza sconfitta e sono addirittura arrivati a ridosso delle prime in classifica (complice un momento poco felice per Milan, Inter e Napoli). La squadra di Max Allegri sta distanziando notevolmente le avversarie per la qualificazione alla prossima Champions League: al momento il quarto posto sembra blindato. Proprio per quanto riguarda la massima competizione europea, la Juve è ancora in corsa: dopo l’1 a 1 con il Villarreal nel match d’andata, questa sera bisogna vincere tra le propria mura domestiche.

Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0. Decisivo Rulli in un paio di occasioni: splendida la parata sul colpo di testa di Morata. Grande intervento anche sul tap-in da pochi passi di Vlahovic. La tensione in campo si percepisce: nessuno vuole uscire dalla coppa. Nella seconda frazione, i bianconeri ci provano ma vanno sotto al minuto 78 a causa di un calcio di rigore: Gerard Moreno freddissimo dal dischetto. Qualche minuto dopo, Pau Torres sigla il raddoppio mentre nel recupero arriva anche il tris degli spagnoli con Danjuma. Ancora una volta, la Juventus lascia con largo anticipo la Champions League: questa volta, però, è arrivata una batosta senza precedenti. Anche i tifosi hanno fischiato sonoramente la squadra.

Questa sconfitta segnerà con molta probabilità il futuro dei bianconeri: in estate ci sarà sicuramente un cambiamento epocale, con diversi elementi che lasceranno Torino.

Juventus-Villarreal le pagelle e il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 5.5, De Ligt 4.5, Rugani 4 (Dybala s.v), De Sciglio 5.5; Cuadrado 5.5, Locatelli 5 (Bernardeschi s.v), Arthur 5, Rabiot 5.5; Vlahovic 5, Morata 4.5 (Kean s.v). All. Allegri.

VILLARREAL (4-4-2): Rullim7.5; Aurier 6, Albiol 6, Pau Torres 7, Estupinan 6.5; Pino 6 (Chukwueze 6), Parejo 6.5 (Pedraza s.v), Capoue 6, Trigueros 6 (Coquelin 6.5); Lo Celso 6 (Gerard Moreno 7), Danjuma 6.5. All. Emery

Arbitro: Marciniak

Reti: 78′ Gerard Moreno, 85′ Pau Torres, 92′ Danjuma