Silvia Provvedi, camicia sbottonata oltre misura e sguardo penetrante: l’influencer alza la temperatura su Instagram e accende la fantasia dei fan

Gemella di Giulia, con la quale compone il celebre duo “Le Donatella“, Silvia Provvedi è la mora della coppia più esplosiva su Instagram. Inseparabili e affiatate, esteticamente molto simili ma in realtà profondamente diverse, le due sorelle vantano un rapporto straordinario, che le unisce nella vita e sul lavoro.

Era il 2012 quando si presentavano come gruppo alle selezioni di “X Factor“, arrivando agli ambiti Live, palco che è servito loro a raggiungere la fama. Sono trascorsi 10 anni da quando le allora 19enni esordivano nel mondo dello spettacolo, e sono numerose le altre esperienze che hanno segnato il loro percorso verso il successo.

Impossibile dimenticare la vittoria del reality “L’Isola dei famosi” nel 2015, alla quale segue la partecipazione alla terza edizione del “Grande Fratello Vip“. Parte del cast di “All Together Now“, dove rivestono il ruolo di giurate, oggi è su Instagram che concentrano principalmente la loro attività professionale.

Video divertenti, scatti esilaranti ma anche molto seducenti: questo e molto altro offrono ai tanti fan che le seguono. Ma la protagonista dell’ultimo post è Silvia Provvedi, il cui contenuto alza la temperatura sul social all’inverosimile.

Silvia Provvedi seduce il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧& NIKY🐻• (@ledonatellaofficial)

La pagina social del gruppo “Le Donatella” è una continua fonte di emozione per il pubblico dei social. Il segreto della loro notorietà risiede nella proposta estremamente semplice che rivolgono ai fan, i quali possono identificarsi nei video che pubblicano. Un’evidente caratteristica del grande successo, che si traduce su Instagram in 1,4 milioni di followers, è proprio la capacità di coinvolgimento che le contraddistingue.

Ogni post è un’occasione per stimolare lo scambio, proprio come nell’ultimo che vede come protagonista solo Silvia Provvedi. In versione comfy, sfoggia un completo sui toni del rosso e del fucsia, sbottonato oltre la consueta misura. Lo scatto si rivela una visione conturbante, ancor più per il suo sguardo magnetico, di cui offre un primo piano irresistibile.

Ma come spesso accade, l’influencer non si concentra solo sulle immagini: il tema del post riguarda le caratteristiche che più apprezza negli altri. Silvia Provvedi ha le idee molto chiare a riguardo: “Amo le persone buone d’animo, chi abbatte il muro del pregiudizio, chi non segue le masse ma rimane fedele ai propri valori“. Questo il pensiero che rivolge ai fan, che non hanno dubbi su chi amare: “Bella fuori quanto dentro“, “Sei una meraviglia“, “Ti bacerei per ore“.