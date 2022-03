I rumors continuano ad impazzare: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la verità sul matrimonio. Tutti i dettagli succosi.

Pier Silvio Berlusconi è il figlio del noto politico italiano Silvio. Il nativo di Milano è un imprenditore e dirigente molto apprezzato: è azionista inoltre di Fininvest, la holding della sua famiglia che controlla anche il Gruppo Mediaset di cui lui è amministratore delegato. Il classe 1969 conquista spesso e volentieri le prime pagine dei quotidiani del Gossip. In queste ore, ad esempio, sta impazzando una notizia a dir poco stupefacente: nel giorno del particolare promessa tra il padre e Marta Fascina, Pier Silvio non era presente tra gli ospiti (tutti gli altri figli del Cavaliere c’erano).

Il 52enne è sentimentalmente legato a Silvia Toffanin. I due stanno insieme dal lontano 2002: dalla loro unione sono anche nati i figli Lorenzo Mattia (nel 2010) e Sofia Valentina (nel 2015). La coppia non si è mai sposata: in realtà tutti i media parlano costantemente del loro matrimonio (oltre ovviamente a tantissime indiscrezioni di presunti tradimenti). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Pier Silvio Berlusconi, la verità sul matrimonio con Silvia Toffanin: i dettagli

Pier Silvio Berlusconi e la splendida (e talentuosa) Silvia Toffanin sono sempre sotto i riflettori. Il figlio del Cavaliere è finito spesso in prima pagina per presunti tradimenti o per flirt con donne della televisione. Il 52enne, in ogni modo, sta insieme alla conduttrice dal lontano 2002. Ogni anno fuoriesce la notizia in merito al loro matrimonio: la verità è che i due stanno bene così.

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no”: qualche tempo fa, Silvia Toffanin rilasciò una lunga intervista in cui parlò ovviamente anche della sua situazione sentimentale. “Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”, spiegò ancora la conduttrice di ‘Verissimo’. Nel corso di altre interviste, inoltre, la bella nativa di Marostica ha spiegato con fermezza che la coppia lascia il matrimonio alle notizie di Gossip.