Silvia Toffanin e le brutte sorprese del lunedì mattina. Per lei la notizia difficile da digerire. Sembra impossibile ma è successo

Basta dire Silvia Toffanin per pensare subito a “Verissimo”. Ormai il loro è un legame che va avanti da anni. Era il 2006 quando ha ereditato la conduzione da Paola Perego e da allora da quel salotto del sabato pomeriggio, lei, Lady Berlusconi non si è mai mossa. Il programma dedicato alle interviste dei personaggi famosi rappresenta la sua confort zone, una sorta di mini mondo nel quale lei è cresciuta diventando la professionista che è oggi, amata e apprezzata da pubblico e ospiti.

Quest’anno la Toffanin ha raddoppiato arrivando anche alla domenica pomeriggio. Proprio lei è stata la protagonista della rivoluzione del palinsesto domenicale di Canale 5 mettendo da parte, dopo anni, la “Domenica Live” di Barbara D’Urso e portando il racconto elegante e pacato delle sue interviste. Non sempre però tutto va come dovrebbe. Per lei un crollo totale.

Silvia Toffanin, giornata amara per lei: ecco perché

Per Silvia Toffanin non sempre però è tutto rosa e fiori. Anche se amatissima del pubblico, le scelte aziendali non sempre la premiano e così lunedì ha dovuto pagare il prezzo di un cambio non previsto.

Il suo “Verissimo”, infatti, domenica è andato in onda con un cambio di palinsesto, anticipando rispetto al classico orario. Una puntata ricca di ospiti, soprattutto quelli usciti da poco dalla casa del “Grande Fratello Vip” ma questo non è bastato a Silvia per vincere la sfida.

Si è scontrata infatti con la “Domenica In” di Mara Venier, un vero colosso della tv e per lei non c’è stato niente da fare. La zia Mara ha vinto la sfida degli ascolti tenendo attaccati allo schermo quasi 3 milioni di telespettatori totalizzando il 19% di share. Lady Berlusconi si è fermata a poco più di 2 milioni raggiungendo il 16,4 % di share.

Insomma questa volta le cose non sono andate bene per la conduttrice di Canale 5 che è abituata, ormai, a vincere la sfida con Francesca Fialdini ed il suo “Da noi..a ruota libera”. Con la zia Mara, invece, la sua avanzata è stata fermata.

Lei ha ringraziato tutti per l’effetto ed il calore ma il cambio di palinsesto per la Toffanin è stato tossico ed il lunedì mattina alquanto amaro. Colpa del suo Pier Silvio che ha rivoluzionato le cose?