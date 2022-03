La grave malattia del concorrente de “La pupa e il secchione”. Il retroscena

In arrivo la nuova edizione della Pupa e il Secchione e nel cast molti volti conosciuti al pubblico italiano. Tra gli uomini c’è un personaggio che in tante occasioni ha fatto parlare di se.

Per un primo periodo il web lo ha conosciuto solo ed esclusivamente come “Lenticchio”, il nome che l’ex fidanzata Selvaggia Roma, le dava durante la partecipazione come coppia in crisi a “Temptation Island” , il programma che ha permesso ad entrambi di diventare “famosi”.

Dopo la fine della sua storia d’amore tormentata con Selvaggia, lo abbiamo visto sempre più spesso in televisione ma soprattutto impegnato con le collaborazioni attraverso i social. É ritornato qualche anno dopo come tentatore al programma che lo ha reso noto ed è stato spesso presente nei salotti di canale 5 per raccontare le sue storie d’amore. Una relazione che ha fatto molto chiacchierare il web, è stata quella con Antonella Fiordalisi, anch’essa diventata famosa grazie al ruolo di tentatrice nel programma dedicato ai rapporti di coppia che va in onda d’estate. I due hanno vissuto diversi momenti di crisi che hanno spesso condiviso con i follower anche forse più del dovuto, fino a dirsi addio definitivamente.

Francesco Chiofalo e il racconto della sua malattia

Oggi Chiofalo è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, la giovane che ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. La coppia si è mostrata più volte sui social durante scatti romantici e baci appassionati. Per Francesco sta per iniziare una nuova avventura, ovvero la partecipazione alla Pupa e il Secchione.

Un momento si può dire sereno nella vita del ragazzo che nel 2019 si è dovuto sottoporre con urgenza ad un’operazione estremamente delicata al cervello a causa di un tumore benigno che avrebbe potuto causargli molti problemi. L’esportazione è riuscita con successo ed oggi Francesco è pronto per viversi quello che di più bello la vita ha da offrigli: dall‘amore con la sua Drusilla alle avventure televisive che arriveranno nel suo futuro.

