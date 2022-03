Parole terribili per la cantante Elodie, i DETTAGLI in questo articolo

L’affermata cantante Elodie, è stata vittima di pesanti offese. Negli ultimi giorni, è uscito un nuovo pezzo della giovane artista.

Elodie Di Patrizi, è ormai diventata una delle cantanti italiane più seguite in Italia. Il suo inestimabile talento, l’ha portata ad avere un successo clamoroso. Grazie alla sua fama, l’artista raggiunto un elevato numero di followers sul proprio profilo Instagram.

La strepitosa Elodie, è riuscita a posizionarsi nelle vette delle principali classifiche nazionali, con i suoi amatissimi singoli. Parliamo di pezzi come “Guaranà”, “Andromeda”, “Vertigine” e molti altri. Negli ultimi giorni, è uscito il nuovo brano di Elodie dal titolo “Bagno di Mezzanotte”. Il videoclip della sua nuova canzone, ha scatenato accese polemiche.

Elodie sotto attacco, l’artista non ci sta e decide di replicare

Nel famoso settimanale “Dagospia”, emergono delle pesanti offese nei confronti della talentosa Elodie. Parliamo di giudizi sessisti, volti ad offendere la l’eleganza e la bravura dell’artista: “Vai Elodie, mostraci la chiappa (così evitiamo d’ascoltare la tua modestissima canzone). Pipparoli e sgrilletone su di giri da quando è uscito il nuovo pezzo di Elodie ‘Bagno a Mezzanotte’: nel video si vede lei in versione panterona, in bianco e nero”.

La parola “smandra****a”, è stata successivamente eliminata; tuttavia, è arrivata ugualmente alla diretta interessata, la quale ha successivamente affermato di non sentirsi per nulla offesa circa quanto scritto dall’editore Roberto D’Agostino. I commenti razzisti dell’uomo, hanno conseguentemente scatenato ulteriori critiche da parte di tutti i sostenitori della famosa cantante.

Dopo le imbarazzanti parole da parte di “Dagospia”, Elodie ha voluto replicare così attraverso le sue Ig Stories: “Non mi sento offesa. Sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tanti anni, sono abituata. Me ne hanno dette di tutti i colori”. La bella Elodie, ha poi aggiunto: “Io sono una ‘smandr*****a’ orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All’estero è normale mostrare il corpo. Le chiappe si vedono anche al mare, scrivere certe cose è da vili”.

La replica di Elodie ha voluto sottolineare quanto ancora in Italia ci sia questa discriminazione nei confronti della libertà della donna, spiegando quanto ancora il divario tra il genere maschile e femminile possa ancora esistere. Un esempio davvero eclatante, che lascia davvero molto riflettere.